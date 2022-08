Durante o mês de agosto, o The Prime Energize apresenta uma agenda de eventos preenchida para quem está hospedado no hotel, mas também para quem está apenas de passagem.

As quartas-feiras são agora ainda mais animadas com música ao vivo. A banda Os Intencionais foi quem deu o arranque a esta programação que conta também com nomes como Tabea ou Teresa e André. A música ao vivo acontece no rooftop do hotel, junto à piscina, a partir das 21h30, sem necessidade de reserva de lugar.

No mês de agosto, o The Prime Energize celebra o aniversário do beach club, na noite de 14, com a animação a cargo dos DJs Christian F, MIAX e Gustavo Vera, e onde estará também presente o Chef Chakall. À meia-noite, será servido champanhe para brindar enquanto se assiste ao fogo de artifício.