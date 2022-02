Situado num bonito vale do interior da região algarvia, entre as praias de Portimão e a serra de Monchique, o NAU Morgado Golf & Country Club, apresenta-se como um espaço acolhedor para casais e famílias que queiram partir à descoberta do território. Isto, em pleno contacto com a natureza da serra algarvia, sem com isso arredar a possibilidade de visitar as praias.

Até 25 de fevereiro, para estadas entre 1 de março e 30 de novembro, a unidade hoteleira sugere a campanha com descontos até 30%. Promoção válida para a opção de alojamento com pequeno-almoço incluído.

O hotel conta com 98 unidades de alojamento, com a possibilidade de serem comunicantes, com varandas e terraços com vistas para os fairways, quatro piscinas, duas para crianças, dois bares, um restaurante e um Kids Club (sazonal). O NAU Morgado Golf & Country Club conta com dois campos de golfe, especialmente procurado por fãs.