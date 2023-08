Se precisa de uns dias de paz e tranquilidade no meio da natureza mas não sabe para onde ir, nós damos-lhe uma sugestão: a Cerca Design House. Construída num antigo solar do século XVII, a unidade está localizada na Serra da Gardunha e tem todas as condições para uma estadia longe da cidade onde todos os membros da família são bem-vindos.

Os hóspodes podem escolher entre duas tipologias de alojamento: ficar num dos 10 quartos individuais construídos na casa principal, batizados com os nomes de plantas das serras envolventes e onde se destacam as paredes de pedra, ou numa das cinco villas de design moderno, com quarto de casal, kitchenette equipada e sala com sofá-cama e lareira. A melhor parte? O pequeno-almoço é-lhe entregue à porta.

Quando o tempo permitir, pode usufruir da piscina exterior ou então descansar no jardim da propriedade, dando-lhe a possibilidade de poder trazer consigo os seus animais de estimação. A pensar nos hópedes que não querem separar-se dos seus patudos durante o período de descanso, o Cerca Design House disponibiliza um kit com todos os essenciais para o seu animal: cama, taças e um pequeno brinquedo.

Para entreter os mais pequenos pode passar pela sala de leitura localizada no solar, explorar os diferentes recantos exteriores da propriedade ou aventurar-se pela região. Mergulhos nas praias fluviais, passeios de BTT ou conhecer as aldeias de xisto são algumas das sugestões que pode fazer em família.

Para saber mais sobre a Cerca Design House - cujo preço médio para duas pessoas se fixa nos 90€/noite - clique aqui.