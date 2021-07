A fábrica da Renova será no mês de julho o palco de um bailado em formato de vídeo dança, composto de 3 coreografias com música original.

A ideia nasceu em março de 2020, durante o primeiro confinamento, num momento em que marcas e instituições se uniram, através da plataforma Portugal #entra em cena para apoiar o sector cultural.

Das várias propostas recebidas foram selecionadas três duplas de compositores e coreógrafos que passaram à fase final de criação. Com curadoria do maestro Martim Sousa Tavares, os ensaios e as gravações das duplas vencedoras já se encontram a decorrer nos espaços da Fábrica da Renova, para onde foram pensadas as criações que serão apresentadas em filme no último trimestre de 2021.

créditos: Renova

Com a musica original de Edward Ayres d'Abreu, Carlos Zíngaro e Nuno da Rocha, coreografias de Fernando Duarte, Paula Pinto e Margarida Belo Costa, o bailado Renova fará parte do programa Renova Art Commissions que tem promovido um diálogo muito ativo entre a marca e a mundivisão de criativos e do qual resultaram trabalhos nas áreas do design, mobiliário, fotografia, dança, moda, arquitetura, bem como a presença da marca em Portugal e além-fronteiras, através de instalações artísticas desenvolvidas a partir dos seus produtos, celebrando a criatividade e a originalidade.