Remete-nos para um oásis longínquo ou para um destino caribenho mas, na realidade, é um bálsamo para a alma alentejano. Localizado no quilómetro 459 da Estrada Nacional 2, em Montargil, no concelho de Ponte de Sôr, o hotel NAU Lago Montargil & Villas alia o melhor da hospitalidade alentejana a uma paisagem serena e envolvente e, a partir de agora, também passa a permitir aos hóspedes levarem consigo os seus cães e/ou os seus gatos, ao abrigo da nova política pet friendly que o empreendimento acaba de adotar.

"A estadia dos animais de quatro patas somente é permitida na tipologia Villas, onde à chegada os aguardará um kit com surpresas. A nova política pet friendly do Lago Montargil & Villas abrange animais de estimação que acompanhem clientes hospedados nas moradias e que não excedam os 40 quilos", refere o grupo NAU Hotels & Resorts em comunicado de imprensa. A exceção são os cães-guia, que têm um estatuto especial. A intenção de levar as mascotes deve ser informada, aquando do processo de reserva.

"À chegada, os hóspedes devem preencher e assinar o formulário de admissão de animais, pagando uma taxa no valor de 30 € por noite e por animal, à exceção dos cães-guias, que gozam de um estatudo especial. No Lago Montargil & Villas aplicar-se-ão condições especiais após sete noites de estadia. A alimentação, cama ou almofada dos animais não estão incluídas na tarifa diária. Os animais de estimação não são permitidos em zonas públicas como o spa, o ginásio, as piscinas, os bares e os restaurantes. Sempre que os animais se encontrem em qualquer zona pública do hotel, deverão usar trela ou ser transportados ao colo dos detentores", alerta o grupo hoteleiro.

Assegurando todas as condições de higienização e todos os protocolos de segurança que lhe garantiram o selo Clean & Safe, o NAU Lago Montargil & Villas, a escassos metros da famosa barragem, é o destino perfeito para quem procura sossego e tranquilidade sem ter abdicar da natureza bucólica alentejana nem deixar de provar a afamada gastronomia da região. Este empreendimento hoteleiro integra 99 quartos, seis suites que compõem o edifício do hotel e 11 moradias náuticas com dois e três quartos e piscina privativa.