No Convento do Espinheiro, sábado é sinónimo de música ao vivo e o palco é, nada mais nada menos, que o claustro do histórico convento. Todos os sábados, o ambiente musical convida à descontração, acompanhado de deliciosos cocktails.

O artesanato está em alta. Desta forma, o convite a todos os interessados é o de experimentarem as suas perícias manuais num workshop de olaria que, em julho, acontece no dia 28, e em agosto nos dias 11 e 18, sempre às 10h00. O desafio passa por meter literalmente a mão no barro e criar peças seguindo as indicações dos mestres oleiros. Uma oportunidade para uma imersão numa tradição secular, um ofício que quase se extinguiu, mas que hoje prospera.

Por seu turno, as segundas e quartas-feiras, às 11h00, são os dias de tratar do corpo e da mente. No Convento do Espinheiro decorrem aulas de pilates e alongamentos nos jardins daquela unidade hoteleira.

Todos os domingos, pela manhã, o hotel oferece aos seus hóspedes uma visita a Évora. Uma oportunidade para visitar esta cidade histórica, que além de ser património Mundial da Unesco, tem muito charme e inúmeros recantos para descobrir (inscrição necessária, lugares limitados).

Finalmente, estando no hotel, seria uma falha não aproveitar o spa, que convida a momentos de relaxamento e prazer através de tratamentos inspirados em diferentes culturas. Destaque para o tratamento de azeite, símbolo indiscutível do Alentejo e elemento essencial em rituais de bem-estar ancestrais, devido à sua ação hidratante e desintoxicante.

