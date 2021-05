Através das coleções do Museu da Farmácia, que abordam a ciência e a sociedade britânica durante os reinados da Rainha Vitória e do Rei Eduardo VII, a iniciativa "Sherlock Holmes no Museu da Farmácia" (10h00) pretende dar a conhecer ao público as aventuras misteriosas do detetive britânico e do seu amigo médico, John Watson.

“As personagens de Holmes e Watson são figuras da ciência, que representam os novos métodos de investigação criminal. Possuem uma elevada competência na utilização de equipamentos inovadores e revolucionaram a denominada investigação no local do crime (CSI-Crime Scene Investigation), no final do século XIX e início do século XX, quer na literatura como na vida real”, refere João Neto, Diretor do Museu da Farmácia. E acrescenta “esta é uma visita que alia o mundo da ciência à ficção e permite ao público conhecer de perto as histórias e as personagens que marcaram o mundo do crime e da ciência a nível mundial”.

Criados e desenvolvidos pelo médico e escritor escocês, Arthur Conan Doyle, estes métodos de natureza científica surgem pela primeira vez em 1887, no caso “Um Estudo em Vermelho”, não só como espelho da sociedade da época do autor, mas também em estreita relação com a sua formação científica e conhecimento na análise das provas do crime.

Ao longo da visita temática pode ainda ser observado o diploma original da licenciatura em Medicina da Universidade de Edimburgo de Arthur Conan Doyle e a respetiva famosa autocaricatura: “License to Kill”.

O Museu da Farmácia, em Lisboa e no Porto, vai também promover uma atividade educativa com o tema “Detetives no Museu da Farmácia!” (15h00), direcionada especialmente para as crianças, que vão assumir o papel de detetives e descobrir como a ciência forense é utilizada para resolver crimes, vão ainda revelar impressões digitais e aprender o que é o ADN e como funciona.

A visita orça os 6 euros (adulto) e 4 euros (estudante/sénior). A atividade está limitada a dez participantes.

Por seu turno, a atividade educativa: “Detetives no Museu da Farmácia”, orça os 6,00 euros. A atividade está limitada a dez participantes e aconselhada a crianças com idade superior a oito anos.

No final da atividade, todas as crianças participantes e adultos acompanhantes são convidados a visitar o Museu.

Para inscrição em ambas as atividades, será necessária uma pré-inscrição através de envio de e-mail para museudafarmacia@anf.pt