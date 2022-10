Esta decisão, solicitada pela ANA - Aeroportos de Portugal, oferece a todos os passageiros um maior conforto.

“Estamos bastante satisfeitos e orgulhosos com a passagem da easyJet para o Terminal 1 no Aeroporto de Lisboa, o que significa mais um grande passo para o nosso crescimento sustentado em Portugal”, referiu José Lopes, Country Manager da easyJet Portugal.

O responsável adianta ainda que com esta mudança vai melhorar a experiência de viagem, sobretudo para aqueles que viajam a trabalho, sobretudo entre cidades europeias.

A partir de dia 30 de outubro, a easyJet começará também a operar para os novos destinos revelados na sequência da atribuição das 18 slots diárias no aeroporto de Lisboa, como Barcelona, Toulouse, Zurique e Milão Bergamo.

O reforço da posição da easyJet no aeroporto de Lisboa com a passagem para o Terminal 1, assim como o alargamento crescente da sua rede, marcam o início daquela que será a temporada de inverno mais movimentada da história da companhia Portugal com um aumento de 51% em relação ao período pré-pandémico.