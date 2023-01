Depois de 10 anos a trabalharem lado a lado na área de design de interiores, Pedro Sottomayor e Nuno Ramos uniram-se para criar aquele que viria a ser um dos projetos das suas vidas: a MOR, uma marca 100% nacional que comercializa peças de design de autor.

Para além da simplicidade e qualidade, a intemporalidade é outro elemento importante do ADN desta empresa que pretende que os seus produtos possam, geração após geração, continuar a ter um lugar de destaque dentro de qualquer casa, não cedendo às tendências do momento.

Nas palavras de Pedro Sottomayor, esta é uma "marca portuguesa que procura muitas das suas inspirações no país e na sua cultura ancestral de saber produzir e saber viver", refere em comunicado sobre a MOR que, em 2019, abriu o seu showroom na LXFactory.

No seu portefólio é possível encontrar peças de mobiliário, iluminação e acessórios de autor tanto de artistas portugueses como internacionais, onde se inlcuem nomes como Álvaro Siza, Daniel Schofield, Hugo Passos, Julien Renault, Keiji Takeuchi ou Depping & Jørgensen.

“A colaboração com outros designers foi um objetivo inicial, pois é a multitude de opiniões, visões, perspetivas e camadas que cria ecossistemas saudáveis em que todos somos capazes de viver, com todos e na nossa individualidade,” diz Sottomayor sobre as parcerias e colaborações que a marca tem vindo a estabelecer ao longo dos anos com diferentes designers.

Mais do que oferecer produtos com design e apostar em matéria-prima de qualidade, a MOR destaca-se por centralizar toda a sua produção em território português. “Temos como princípio produzir em Portugal. Essa foi até uma das razões que originou a vontade de criar a MOR: querer aproveitar os bons materiais, o conhecimento e experiência que existe no nosso país, que faz com que toda a Europa queira vir cá produzir”, adianta o fundador que, juntamente com Nuno Ramos, supervisiona todo o processo de criação dos seus produtos, desde a escolha dos materiais à manufaturação.

