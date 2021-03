Através de uma campanha digital, os fãs portugueses do jogo de tabuleiro Monopólio estão a ser desafiados para ajudar o “Mr. Monopoly” a atualizar as cartas da “Caixa da Comunidade” e a revelar qual a preferência nacional relativamente ao novo baralho. Uma votação que decorre até 9 de abril no site criado para o efeito.

“O baralho contará com temas mais atuais”, refere em comunicado a Hasbro, empresa global de jogos e entretenimento. Entre as cartas que sairão de jogo está um clássico: “Segundo lugar no concurso de beleza”, que poderá ser substituída por cartas com as seguintes mensagens: “Fez compras no comércio local toda a semana - avance até à casa da partida”; “Os seus amigos fazem uma videochamada consigo após um dia difícil - está livre da prisão”; “Saiu à rua sem máscara - retrocede até à casa da partida”; “Reservou tempo para fazer companhia ao seu vizinho idoso e ouvir histórias fantásticas – receba um valor de outros jogadores”.

“O mundo mudou muito desde que Monopoly se tornou um nome familiar há mais de 85 anos e, claramente, a comunidade hoje é mais importante do que nunca”, afirma Eric Nyman, Chief Consumer Officer da Hasbro.