Miniférias de norte a sul de Portugal com propostas para a Páscoa desde 42€

Quem queira rumar a sul e aproveitar o Algarve poderá optar, por exemplo, pelo Vila Galé Náutico, em Armação de Pêra. Aqui, há quartos que farão as delícias dos mais pequenos, já que a decoração é inspirada no NEP, mascote dos kids clubs da Vila Galé. Beliches com escorregas são algumas das opções.

créditos: Divulgação

Outra sugestão pode ser o Vila Galé Cerro Alagoa, em Albufeira, com uma localização bastante central para explorar a região. Ambas as unidades ficam muito próximo dos centros das respetivas vilas e da praia.

Já para fazer uma escapadinha numa cidade, pode escolher-se entre o Vila Galé Ópera, em Lisboa, o Vila Galé Coimbra ou o Vila Galé Porto, no coração da invicta.

Para celebrar a Páscoa, a Vila Galé preparou ainda diferentes buffets para a Sexta-feira da Paixão, Sábado de Aleluia e Domingo de Páscoa. Estão disponíveis desde 30€ por pessoa, com bebidas selecionadas incluídas. As crianças até aos 12 anos pagam metade do valor.

Mais informações em www.vilagale.com.