A lotação estará limitada a 3.300 pessoas em simultâneo, cumprindo as regras de distanciamento impostas pela Direção-Geral da Saúde e aplicando um manual de boas práticas distribuído pela APEL aos participantes, referiu o responsável.

Este ano haverá ainda menos espaços de restauração, o programa cultural associado à feira foi reduzido e acontecerá apenas em auditórios, com inscrição prévia e lotação limitada.

Segundo Pedro Sobral, os visitantes poderão manusear os livros, mas terão sempre de desinfetar as mãos.

“É um espaço muito aberto, a extensão é enorme e basta obedecer às regras e ao senso comum para que não haja aqui nenhum problema. Foi uma adaptação bastante pacífica para nós e para os editores e livreiros”, disse.

Otimista, Pedro Sobral diz que a expectativa é que o número de visitantes este ano “seja muito semelhante ao dos anos anteriores”, que rondou os 475 mil visitantes.

“É o primeiro grande evento pós-confinamento é um espaço aberto, está bom tempo, estamos no final do verão, antes de as crianças irem para as aulas, é uma boa altura para passear, dar uma volta. Veremos se isso se converte em vendas”, disse.

Pedro Sobral recorda a adesão de editores e livreiros à feira do livro para compensar o ano difícil e “a completa ausência de apoio por parte do Governo”.

“Ficámos sozinhos, continuamos sozinhos e a feira do livro é o único evento criado e apoiado pela APEL e é o único apoio que tiveram este ano”, disse.

Atrás do balcão, ainda com muito por desencaixotar, Isabel Manteigas, do Grupo Escolar Editora, contou à agência Lusa que este ano a feira será “um balão de oxigénio”.

“A importância da feira é a máxima. O setor do livro sofreu grandes quebras e estamos todos numa expectativa que a feira corra minimamente bem, será um balão de oxigénio para podermos continuar todos a sobreviver neste ramo”, disse.

Uns metros adiante, ocupando um quarteiro de pavilhões, está o grupo editorial Almedina, com Pedro Franco, responsável de vendas, a admitir à Lusa que há expectativas altas para esta edição.

“O setor do livro atravessa uma fase crítica, trouxemos tudo o que pudemos. Temos alguma expectativa nesta feira, porque para muitos editoras é uma tábua de salvação nesta fase”, sublinhou.

Eduardo Sousa, fundador da Letra Livre, concorda com a realização da feira do livro — adiada da primavera para o final do verão -, mas alerta para o fator “imprevisibilidade”.

“A feira é importante, é bom que se realize, mas é imprevisível, ninguém sabe como é que vai correr. Além disso estamos numa fase de transferência de época, fim de férias, as pessoas têm menos dinheiro, e é o início da escola, vamos ver”, disse à agência Lusa.

A 90.ª Feira do Livro de Lisboa começa na quinta-feira e termina a 13 de setembro.

Este ano voltará a haver a “Hora H”, com descontos mínimos de 50% em livros lançados há mais de 18 meses, funcionando entre segunda e quinta-feira, entre as 21:00 e as 22:00.