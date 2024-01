Um novo ano representa um novo ciclo, novas esperanças, desafios e experiências. A pensar no bem-estar dos seus hóspedes e clientes, o Octant Douro criou um programa de wellness para os 12 meses do ano, com terapeutas especializados, que prometem harmonizar corpo, mente e espírito.

"No Octant Douro, os primeiros três meses do ano vão estar a cargo de Virginie Freire. Licenciada em medicina dentária com mestrado em medicina tradicional chinesa, a terapeuta realiza sessões de técnicas holísticas chinesas, pressure point massage, Tai Chi e & Qigong, que combinam exercícios de respiração com meditação e TRE, exercícios que libertam a tensão. Em outubro estes tratamentos regressam à unidade hoteleira com a mesma perita", informa a unidade hoteleira em comunicado.

Ana Sofia Gomes, terapeuta ayurvédica, osteopata, instrutora de yoga e formadora, que se dedica à saúde holística e harmonia do corpo e mente, é a convidada nos meses de abril e setembro. Consultas ayurvédicas, Abhyanga - massagem com óleos ayurvédicos aquecidos, ou Pinda Sweda – terapia corporal com pequenos sacos de linho com plantas medicinais são alguns dos tratamentos nestes meses.

Cláudio Meneses, especialista em reflexologia há mais de 20 anos e considerado um dos dez melhores terapeutas desta prática no mundo, traz a técnica de massagem milenar ao Octant Douro em maio. Junho e novembro convidam a experimentar sessões de acupuntura, massagem Tui Na - combinação de movimentos rítmicos de pressão, fricção e percussão no corpo, ou massagem de som, com a especialista Sandra Gaio.

Em julho, Odete Cruz, osteopata e reflexologista, vai contribuir para o bem-estar dos hóspedes e clientes do Octant Douro com técnicas de reflexologia, osteopatia e osteopatia sacro-craniana assim como a ultimate experience, uma combinação das várias técnicas. Victor Hugo, especialista há mais de 15 anos em shiatsu, massagem tailandesa, desportiva e personalizada, vai ser o visiting practitioner do mês de agosto.

No último mês do ano, a terapeuta de som e instrutora de ioga Ana Silva marcará presença no Octant Douro. Estará em destaque a Terapia de som, o Hatha Yoga, ou o Yoga Nidra, uma prática onde o participante está num estado de sono profundo, mas desperto.