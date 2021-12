Em 2020, a Torres Novas regressou ao mercado com as características de qualidade que sempre caracterizaram os seus produtos, com o melhor algodão e a melhor produção, Made in Portugal.

A marca optou por recomeçar com três das suas coleções originais, em 12 cores lisas. Agora, após o relançamento dos roupões de banho clássicos, e em resposta aos muitos pedidos por cores antigas da Torres Novas, a coleção cápsula outono inverno 21/22 apresenta 8 conjuntos, com uma grande variedade de cores, ideais para dar vida aos dias mais frios.

Em cores natalícias como verde azeitona, amarelo mostarda e castanho chocolate, em cores vivas, como azul turquesa ou cor-de-rosa peónia. Ou em cores mais discretas, como amarelo claro ou verde claro, há opções para todos os sapatinhos debaixo da árvore de Natal.

créditos: Torres Novas

As toalhas de banho da coleção cápsula inserem-se dentro das coleções base da Torres Novas - Elegance (650 g/m2) em verde claro, Luxus (550 g/m2) em verde azeitona, castanho chocolate e cor-de-rosa peónia, e Almonda (500 g/m2) em amarelo claro, amarelo mostarda, azul splash e verde azeitona.

Estão disponíveis em conjuntos de duas peças (lençol de banho e toalha de rosto) ou de três peças (com toalha de bidé), com valores entre os 45.98€ e os 69.99€, no site da marca.

Para combinar com os conjuntos, também há tapetes de banho, no design clássico da Torres Novas, com 755g/m2, a 15.99€.