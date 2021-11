O Candlelight, concerto intimista à luz das velas que já conquistou milhares de portugueses, anuncia um ciclo especial de Natal, que conta com 16 concertos em locais emblemáticos das cidades de Lisboa, Porto, mas também em Vilamoura, no Algarve, ao longo do mês de dezembro.

A proposta cultural para a época mais festiva do ano visa, assim, unir a delicadeza da música clássica a toda a magia que envolve o Natal, com uma série de programas diversificados que contam com a interpretação de algumas das mais icónicas músicas natalícias de sempre. Os concertos têm a duração de 60 minutos com várias sessões disponíveis, às 19h30 e 21h30.

No Porto

No dia 1 de dezembro arrancam os primeiros concertos desta edição especial Candlelight Natal. O Ateneu Comercial do Porto será, assim, palco de dois concertos, pelo grupo de coro ‘Vozes Portáteis’, que irá interpretar alguns dos mais icónicos clássicos como ‘The Most Wonderful Time of the Year’ e ‘Rudolph the Red Nosed Reindeer’.

A 15 de dezembro, também no cenário sumptuoso do Ateneu Comercial do Porto, será o Quarteto Intempus a interpretar as mais conhecidas músicas de Natal à luz das velas, que incluem no programa temas como ‘White Christmas’ e ‘The Christmas Song’.

A 22 e 23 de dezembro, o cenário do Pestana Palácio do Freixo, caracterizado pela sua vista soberba sobre o rio Douro, será palco de algumas das mais icónicas obras de Tchaikovsky e Vivaldi, num ambiente intimista iluminado pela luz das velas.

Em Lisboa

No dia 16 de dezembro, o Altis Grand Hotel será o palco do primeiro concerto Candlelight Natal na cidade de Lisboa. Sob o tema ‘Músicas de Natal à luz das velas’, o programa deste concerto intimista da Fever inclui a interpretação de clássicos como ‘Joy to the World’, ‘O Little Town of Bethlehem’ e ‘Silent Night’, por um Quarteto de Cordas.

A 22 de dezembro, será o Palácio de Xabregas a receber o concerto Candlelight desta edição especial de Natal, com um grupo vocal a capella que, em coro, irá fazer a interpretação de músicas de Natal do repertório Português, como ‘Alegrem-se o céu e a terra’ (Linhares) e ‘O Menino está dormindo’ (Évora), mas também algumas músicas globalmente reconhecidas, como ‘Jingle Bell Rock’ (América) ou ‘Il est né, le divin enfant’ (França).

No dia 23 de dezembro, também no Palácio de Xabregas e em contagem decrescente para a noite mais mágica do ano, o concerto de música clássica de Natal estará a cargo de um Quarteto de Cordas que fará a interpretação de algumas obras de Tchaikovsky e Vivaldi à luz das velas.

No Algarve

No final do mês, os concertos Candlelight chegam também ao Algarve, numa altura em que muitos portugueses aproveitam as mini-férias natalícias e se deslocam para o Sul, para passar a passagem de ano.

No dia 28 de dezembro, o Centro de Congressos do Algarve, localizado no Tivoli Marina Vilamoura Algarve Resort, recebe um concerto com o melhor de Vivaldi, interpretado por um quarteto de cordas, às 21h30.

No dia seguinte, logo a 29 de dezembro, o Tivoli Marina Vilamoura Algarve Resort volta a receber um concerto à luz das velas, às 21h30. Desta vez, serão ouvidas algumas das melhores bandas sonoras de animação de sempre, como Frozen, Rei Leão, Cinderela, Aladino, Pequena Sereia, ou Pocahontas, todas interpretadas por um quarteto de cordas.

Para adquirir os bilhetes, basta aceder à app ou site da Fever e selecionar a zona pretendida, com o custo de entre 15 a 35 euros.