"Sábado, 28 de março, exatamente dez dias após ser decretado o Estado de Emergência em Portugal, 45 anos após o último estado de sítio no país, na grande Revolução de Abril, decidimos juntar estas nossas armas e lutar com todas as munições armazenadas na nossa alma, no nosso coração”. A frase soa-nos a um quase manifesto deixado pela organização do festival Love Aid que, ao longo de 14 horas, vai juntar no Instagram dezenas de intervenientes de áreas tão diversas como a cozinha, cocktails e vinhos, ioga, maquilhagem, massagem, ilustração, tatuagem, teatro de improviso, entre outras atividades.

Uma iniciativa que chega com a chancela do grupo 100 Maneiras, liderado pelo chefe de cozinha Ljubomir Stanisic, que promete, entre as 10h00 de sábado e a 01h30 já de domingo, pôr os participantes “a aprender a desenhar, a fazer um cocktail, uma viagem pelo vinho ou pelo som de uma harpa, ouvir hip-hop homemade (assinado por um membro da equipa), dançar pela noite dentro com alguns dos melhores DJs nacionais ou partir a quarentena toda ao som de rock n'roll”.

Entre as participações vão estar António Maçanita, Hugo Nascimento, (cozinha e vinho), Daniel Zamith, Jorge Camilo (cocktails), The Legendary Tigerman (concerto), Smoke (hip hop), Hnrq, Magupi (DJ set), Zen Baboon (live act), Fernando Alvim (apresentador da “Prova Oral”).