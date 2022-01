Os primeiros meses do novo ano prometem interessantes e didáticas atividades para toda a família na loja da Maria do Mar, onde, até ao dia 26 de fevereiro, todos os sábados são dedicados aos mais novos e as segundas-feiras focam-se em temas de parentalidade numa conversa destinada aos adultos.

Para além de artigos de lifestyle e decoração para toda a família, esta Warehouse de slowliving tem também uma variada oferta de livros, roupa e brinquedos que promovem a autonomia e a independência.

Neste seguimento, Maria do Mar pretende criar programas familiares, de que são exemplo os workshops sensoriais com Joana Amorim, os atelieres de artes plásticas da Mafalda ou atividades como construir uma casa de material reciclado no contexto da leitura da história “Os três porquinhos”, que procuram estimular a criatividade, a imaginação e as sensações das crianças.

Agenda WareHouse by Maria do Mar Janeiro 2022 15 janeiro, 16h30 – História “A Mala Misteriosa” | Atividade: Crianças criam a sua mala misteriosa através de uma caixa de sapatos

17 janeiro, 18h – Direto com fisioterapeuta Vera Braga da Costa | Tema: Pós-parto

22 janeiro, 10h30 – Workshop Sensorial dos 2 aos 5 anos

22 janeiro, 16h30 – História “O Mundo Cá Dentro” | Atividade: Construir uma borboleta com estampagem de folhas

24 janeiro, 18h – Direto com Dra. Lara Castro Nunes | Tema: Anorexia

29 janeiro, 10h30 – Atelier: “Artes Plásticas da Mafalda”

29 janeiro, 16h30 – História “Obrigado, Miyuki!” | Atividade: Imaginar e descrever a forma de uma nuvem

Sendo a paternidade positiva um dos pilares da Maria do Mar, existem na agenda, naturalmente, momentos especialmente desenhados para os pais, onde, em formato live com data marcada para as segundas-feiras às 18h00, especialistas em diferentes áreas falam sobre questões que são de preocupação e interesse comum tais como anorexia, tema que será abordado pela Dra. Lara Castro Nunes, o pós-parto desmistificado pela fisioterapeuta Vera Braga da Costa ou tudo sobre os primeiros dentes do bebé com a Dra. Margarida Gonçalves.

Assim, a one-stop-shop de Alvalade, onde pais e crianças encontram tudo o que precisam, tem também a promessa de estar disponível para ajudar e acompanhar todas as fases de desenvolvimento dos mais jovens membros da família, tornando-se ela própria um membro fulcral desta.

Todas as informações sobre as inscrições nos workshops e preços podem ser consultadas no local e a agenda de atividades e workshops completa, acompanhada pelas respetivas datas e horários, pode ser consultada na infobox deste artigo e no site Maria do Mar.

A WareHouse by Maria do Mar, localizada na Rua João Saraiva 28 A, no Bairro de Alvalade em Lisboa, abre de segunda a sábado, entre as 10h e as 19h, respeitando todas as medidas de higiene e segurança.