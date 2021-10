A Maisons du Monde prossegue o seu desenvolvimento em Portugal. Após a abertura em 2019 em Faro, dois novos espaços abrem as suas portas no terceiro trimestre de 2021 nas cidades do Porto e Lisboa.

No Porto, nesta nova loja de 640 m2, os clientes poderão encontrar todos os universos de decoração da casa. Além disso, a Maisons du Monde anunciou um futuro espaço de 1400 m2 em Lisboa em novembro de 2021.

Uma oferta para todos os estilos... e todos os desejos

Os clientes encontrarão mobiliário, decoração, candeeiros, têxteis ou artigos de mesa num ambiente cuidadosamente projetado. Não haverá nenhuma imposição de estilo. O mobiliário e os acessórios de decoração não estarão associados a um estilo específico, mas a todos os estilos, a fim de refletir a personalidade, as emoções e os gostos de cada um.

Um presente a oferecer, uma ideia específica, um produto favorito ou até mesmo a realização de uma encomenda: a Maisons du Monde poderá satisfazer todos os desejos de decoração.

Porto, Lisboa: duas equipas ao serviço dos clientes

Em Lisboa e no Porto, estarão presentes duas equipas recentemente recrutadas, respetivamente, para receber e aconselhar os clientes. Poderão acompanhá-los nos seus projetos de decoração graças à área de amostras, que apresenta todos os estilos da marca, todas as formas, cores e materiais para sofás, amostras de tecidos, tapetes e madeiras com tonalidades e nuances.

Poderá inspirar-se a partir de 30 de outubro no Porto, e brevemente em Lisboa, e descobrir as novas coleções Outono/Inverno e Natal 2021, bem como as coleções de mobiliário.

Um ponto de venda responsável

Agir como comerciante responsável é um forte compromisso da Maisons du Monde. É por isso que a marca aciona vários mecanismos: separação de resíduos, redução do consumo de energia para diminuir o impacto ambiental e acessibilidade das lojas para pessoas em situação de incapacidade.

À semelhança de 97% das lojas do Grupo, as lojas do Porto e Lisboa serão alimentadas por eletricidade certificada com garantias de origem 100% renovável e estarão equipadas com iluminação LED para reduzir o consumo de energia.

Fundada em França em 1996, a Maisons du Monde é uma criadora de universos originais no setor da decoração da casa, oferecendo uma gama única de mobiliário e objetos de decoração a preços acessíveis e disponíveis em diferentes estilos.

A 31 de dezembro de 2020, o Grupo explorava uma rede de 369 lojas em nove países – França, Alemanha, Bélgica, Espanha, Estados Unidos, Itália, Luxemburgo, Portugal e Suíça.