Para uma das noites mais mágicas e aguardadas do ano, a Toy”R”Us Espanha e Portugal preparou um catálogo repleto de surpresas, entre as quais bilhetes para quatro pessoas para o espetáculo “Harry Potter and The Cursed Child”, em Londres, com direito a duas noites num hotel de 4 estrelas.

A loja de brinquedos, especialista em criar magia nesta quadra, dá a possibilidade a todos de participarem. Para tal, basta que tire uma fotografia com um produto do Harry Potter numa das lojas da marca, partilhe no Instagram e identifique a página da Toy”R”Us (@toysrusPT), até às 23:59 de dia 24 de dezembro. O prémio é válido para o vencedor e três acompanhantes.

Como a contagem decrescente para o Natal já começou, as surpresas não ficam por aqui. Até dia 15 de novembro, sempre que faça uma compra superior a 120 euros leva de presente um urso de peluche.

Encontre a “Carta ao Pai Natal” no catálogo da marca para que o seu filho peça os brinquedos que tanto deseja. Se não estiverem disponíveis no espaço físico, a loja online dá-lhe a possibilidade de os receber em casa, através de um ponto PickUp de recolha - há quase 2.000 pontos distribuídos por todo o país - ou através do serviço Click & Collect, que permite comprar online e levantar em loja.