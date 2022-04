A Península Ibérica é a região do planeta para onde os franceses mais querem viajar esta Páscoa. De acordo com a plataforma de reservas Opodo, com base nas transações já efetuadas, Lisboa tem sido a cidade mais procurada para este período festivo, seguida de perto pelo Porto. Em terceiro lugar, surge Roma, capital de Itália. A quarta posição é ocupada por outra cidade ibérica, Madrid, na vizinha Espanha. Marraquexe, em Marrocos, é o quinto destino mais comprado.

Segundo os dados recolhidos pelo Opodo, apesar de muito procuradas pelos turistas gauleses, Lisboa e Porto são, sobretudo, eleitas para escapadas de três dias. Essa é, em média, a duração da estadia de 29% dos visitantes. No entanto, este ano, cerca de 48% dos utilizadores da plataforma admite permanecer no destino de férias durante, pelo menos, uma semana. Portugal perdeu 33 milhões de turistas no primeiro ano da pandemia mas tem vindo a inverter a tendência.