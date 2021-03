Numa altura em que começamos a desconfinar e em que o comércio se encontra com limitações de funcionamento, a Junta de Freguesia do Areeiro lançou uma aplicação móvel totalmente gratuita para apoiar o comércio local da freguesia.

Com o nome de Proximcity, esta plataforma digital permite que os comerciantes possam ter acesso a um “centro comercial online”, onde poderão divulgar o seu negócio, colocar todos os seus produtos à venda e usufruir de um serviço de entregas gratuito à porta dos residentes no Areeiro.

A medida desenvolvida pela Junta de Freguesia do Areeiro surgiu em contexto de pandemia e, apesar do desconfinamento parcial que estamos a experienciar, pretende dar mais uma ferramenta aos comerciantes para poderem “respirar” um pouco, contribuindo para a transição digital de muitos estabelecimentos.

Ao mesmo tempo, o lançamento desta aplicação promove o melhor que se faz no comércio local, que continua a ser fundamental para muitas pessoas que vivem no Areeiro.

Esta aplicação, de caráter voluntário e gratuito para todos, também permitirá que os fregueses tenham acesso a uma lista de lojas/restaurantes online, com toda a oferta disponível destes negócios, permitindo, desta forma, um acesso mais facilitado aos produtos de que precisam.

Presença na loja online e serviço de entrega ao domicílio não terá custos para os comerciantes

Para os comerciantes que desejam aderir a esta plataforma, não existe qualquer custo associado, para além das taxas que já pagam associadas aos métodos de pagamento físicos (MBway, Multibanco, Contactless) ou, se optarem por métodos de pagamentos digitais, os custos inerentes aos mesmos. Desta forma, tudo o que diz respeito à presença dos comerciantes nesta nova loja online e o serviço de entrega dos produtos é gratuito e custeado pela Junta de Freguesia.

A adesão a esta aplicação é simples, sendo que os comerciantes apenas terão de enviar um e-mail para gav@jf-areeiro.pt. A inscrição é admitida a todas as pequenas, médias empresas e empresários em nome individual, que tenham a sua atividade na Freguesia do Areeiro. Na aplicação, estarão disponíveis configurações que permitem a disponibilização de listas de produtos com os respetivos preços e os métodos de pagamento.

Consumidores poderão usufruir de produtos locais à distância de um clique

Todos os consumidores que assim o desejarem, poderão descarregar a aplicação gratuitamente, garantindo desde logo o acesso a toda a oferta disponibilizada pelos comerciantes aderentes, numa lista que será atualizada com o tempo.

No entanto, e apenas numa primeira fase, existem algumas limitações às compras dos fregueses, tais como, estão excluídas as entregas de produtos alimentares confecionados e congelados, salvo para recolha em loja física ou estabelecimentos que detenham serviço de entregas próprio. Existe um limite máximo de 5kg por encomenda.

Recorde-se que, como forma de auxiliar as pessoas que estão fechadas em casa, a Junta de Freguesia do Areeiro disponibilizou um serviço de entregas ao domicílio para grupos de risco, mobilidade reduzida e em confinamento profilático ou em quarentena, para além de também promover o passeio de cães para as pessoas que não o possam fazer pelos mesmos motivos, bem como o transporte de pessoas idosas ou com mobilidade reduzida para o Centro de Vacinação do Areeiro.