"Bob Marley: One Love", rodado maioritariamente nesta ilha, aproxima-nos da história de Marley. Através das ruas de Trenchtown, onde cresceu, vemos como a pobreza e a discriminação moldaram o seu carácter e a sua música.

Também podemos ver o lugar onde criou alguns dos seus maiores êxitos como "No Woman, No Cry" e "Get Up, Stand Up", os estúdos de gravação Tuff Gong.

E em Nine Mile, St. Ann, a cidade onde nasceu e foi enterrado, o local onde o seu legado ainda é preservado.

O filme não conta apenas a história de Bob Marley, inspira e permite-nos conhecer um artista que mudou o mundo através da sua música e da sua mensagem.

Exterior del museo de Bob Marley créditos: Shutterstock

Eis os lugares a visitar na Jamaica que serviram de cenário para o "Bob Marley: One Love":

Trenchtown, o bairro que inspirou um rei

Trenchtown é um bairro de Kingston, na Jamaica, onde Bob Marley cresceu. É conhecido por ser uma zona humilde. Mas também um bairro de esperança e resistência. A sua música inspirou milhões de pessoas a lutar por um mundo melhor.

As cenas de Trenchtown foram filmadas no próprio bairro. Os produtores do filme certificaram-se de que as cenas eram o mais realistas possível. Contrataram atores locais e utilizaram pequenas equipas de filmagem para captar a atmosfera do bairro.

Estas cenas são uma forma de recordar de que, mesmo nos lugares mais difíceis, há sempre esperança. Marley é um exemplo de como a música pode inspirar as pessoas a ultrapassar as adversidades e a criar um mundo melhor.

Tuff Gong, o local de nascimento da revolução

Os estúdios de gravação Tuff Gong foram fundados por Bob Marley em 1970. Estão situados em Kingston, onde Marley gravou alguns dos seus êxitos mais conhecidos, como "No Woman, No Cry", "I Shot the Sheriff" e "Get Up, Stand Up".

Nos Tuff Gong Recording Studios, Marley criou a sua música, que se tornou um símbolo de esperança e união para milhões de pessoas em todo o mundo. A sua música inspirou as pessoas a lutar pela justiça social, paz e igualdade. Todas as cenas no estúdio de gravação Tuff Gong foram filmadas nos próprios estúdios.

Nine Mile, o local de paz e inspiração

Nine Mile é um local de peregrinação para os fãs de Marley de todo o mundo, pois foi onde o músico nasceu e foi sepultado. A beleza natural da cidade, os locais e a música do cantor criam uma atmosfera única que atrai visitantes de todos os países. As cenas de Nine Mile querem lembrar de que a música pode ser uma força poderosa para o bem.

Uma viagem a Nine Mile é uma experiência inesquecível. É uma oportunidade de aprender sobre a vida e a música de Bob Marley e de conhecer a cultura jamaicana.