Vamos ao museu?

A Direção Geral do Património Cultural (DGPC) assinala o Dia da Mulher com entradas grátis em equipamentos culturais para todas as visitantes do sexo feminino. No total, encontram-se abrangidos 25 espaços de norte a sul do país. Entre os museus que aderem à iniciativa estão o Museu Nacional da Música, o Museu Nacional do Traje e o Museu Nacional dos Coches.

Comprar um livro

A Penguin Livros passa o megafone às autoras femininas. A 8 de março, vários livros escritos por mulheres encontram-se com 50% de desconto no site da editora. Sofi Oksanen, Elísabet Benavent e Cristina Leal são apenas algumas das escritoras contempladas. Explore o catálogo e aventure-se a ler no feminino!

Sessão de cinema

Às 20h35 de 8 de março, a RTP2 exibe “Lise Meitner: A Mãe da Bomba Atómica”, um documentário dedicado ao legado de uma das mais notáveis cientistas austríacas. Entre as suas aspirações e as expetativas da sociedade, Lise contribuiu de forma extraordinária para a ciência, numa história que cruza o amor, a amizade e a política.

Sair à rua

A 8 de março, as ruas enchem-se para lembrar os desafios que as mulheres continuam a enfrentar. Em vários pontos do país, organizam-se marchas, focadas na luta no feminino. Barcelos, Braga, Coimbra, Faro, Guimarães, Lisboa e Porto recebem manifestações, a decorrer entre as 17h30 e as 18h. Por ti e por todas, está na hora de marchar!

Falar de gastronomia no feminino

Apesar da cozinha ser bastante associada à figura feminina, normalmente são os homens que recebem os louros no ramo da culinária. As chefes Marlene Vieira e Joana Duarte juntam-se à proprietária do restaurante Solar dos Presuntos, Carolina Cardoso, para dar voz aos problemas desta indústria. O debate é promovido pela Makro e pode ser visto às 11h no site da TSF.