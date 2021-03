Já sabe o que vai fazer com a família? Tome nota destas 5 sugestões para a semana da Páscoa

Estreia da nova temporada “Spyders”

29 mar.: 17.15h | televisão

Férias da escola são sinónimo de um pouco mais de liberdade televisiva. A série cómica de ação e aventura “Spyders” vai animar os miúdos, de segunda a sexta-feira, às 17.15h.

Cenoura de Páscoa: Peek a Boo

30 mar. | manualidade

A Páscoa está aí à porta e com ela chegam os ovos e o coelho, com a sua cenoura. Comece a preparar algumas artes engraçadas com os mais pequeninos: sugerimos uma cenoura de Páscoa. Saiba como fazer, siga passo a passo.

Tarde de brincadeira com a Glam & Sweet

31 mar.: 15h-17.30h | atividades lúdicas e pedagógicas

A Glam & Sweet preparou algumas brincadeiras para assinalar a Páscoa, em pleno tempo de férias, através da plataforma Zoom. Neste programa online gratuito para uma tarde divertida, as crianças vão pôr a criatividade à prova, com desafios relacionados com esta época festiva.

Escape Room de robótica e programação

1 abr.: 15h | workshop

E que tal aprender sobre robótica e programação cum cenário cheio de enigmas, desafios e missões? Quem sabe se não será o vencedor deste Escape Room com direito a prémio? A Teckies guia esta viagem!

20 anos da MONSTRA - Festival de Animação de Lisboa

2 abr. | cinema

A MONSTRA - Festival de Animação de Lisboa conta com 82 filmes da melhor animação para ver e rever até 4 de abril. O festival vai disponibilizar online, na plataforma Filmin, parte do programa 20 Anosda Monstra da passada edição de 2020, que, por força do início da pandemia, não foram ainda exibidas.

Gostava de receber mais informações sobre este tema? Subscreva a nossa newsletter e as nossas notificações para que nada lhe passe ao lado.