Já sabe o que vai fazer com a família no primeiro fim de semana do ano? Veja estas sugestões

O Fabuloso Circo de Natal

Porto | espetáculo | até 10 jan., 3ª a Dom.: 10h, 11h, 17h e 18h

Depois do êxito de Impressive Monet & Brilliant Klimt, OCUBO acolhe O Fabuloso Circo de Natal e quer vencer no ‘trapézio da pandemia’. Em pleno período pandémico, é com assumida ousadia e denotado risco que a Immersivus Gallery - o primeiro espaço de experiências artísticas imersivas em Portugal —, acolhe a estreia de um novo projeto multimédia com assinatura do atelier OCUBO.

Concerto de Ano Novo

Leiria | espetáculos | 3 jan.: 11h

A celebrar a nona temporada de existência, com direção artística a cargo das Bandas Filarmónicas da Caranguejeira e de Chãs, a Banda Sinfónica convida um maestro/compositor Português – Jorge Salgueiro, que nos irá apresentar obras de sua autoria. Um concerto para entrar o ano de 2021 com o pé direito e muita animação.

A magia de Luis de Matos #Conectados

Lisboa | espetáculo de magia | até 3 jan.

A magia vai acontecer no palco, na plateia e em casa, num espetáculo 100% original, para toda a família, dentro e fora do teatro. Luis de Matos #Conectados vem para deslumbrar no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa. Este não é de certeza um espetáculo convencional, mas também não é um espetáculo virtual, nem uma transmissão via streaming. Não é uma reunião zoom com centenas de pessoas, porém é tudo isso ao mesmo tempo!

Miradouros: 5 vistas até ao infinito

Passeios | Braga, Bragança, Aveiro, Sintra, Marvão

Parar, observar, contemplar a Natureza, a beleza da cidade, a sua movimentação, as luzes, os rios, o mar… são momentos que todos apreciamos e que nos permitem viajar sem termos de sair do mesmo lugar. Boa viagem!

