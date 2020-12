A caminho do Dia de Reis: 5 presépios para conhecer e visitar

Presépio de Machado de Castro: o mais antigo da Invicta

Porto | exposição temporária | 2ª a dom.: 11h-12.30h, 15.30h-17h

Visite o presépio mais antigo do Porto, na igreja de S. José das Taipas, que se encontra intimamente ligada aos acontecimentos ocorridos durante as Invasões Napoleónicas e à memória da população da cidade. Contemple este presépio do século XVIII, atribuído à Escola de Machado de Castro.

Caves Ferreira recebe exposição de presépios de Delfim Manuel

Vila Nova de Gaia | exposição temporária | 2ª a dom.: 10h-12.30h, 14h-18h

Delfim Manuel é um dos mais prestigiados ceramistas da atualidade, combinando perícia e delicadeza no manuseamento do barro. Amplamente premiado a nível nacional e regional, é particularmente reconhecido pela sua coleção de presépios, que poderá ser visitada gratuitamente nas Caves Ferreira.

"Natal Africano" em Fátima

Fátima | exposição temporária | 4ª a sáb.: 11h-13h, 14h-17h

No Consolata Museu | Arte Sacra e Etnologia, a exposição temporária “Natal Africano” mostra presépios africanos, retirados das reservas do museu excecionalmente neste período, e que ilustram o fruto da missionação, apresentando traços africanos e esculpidos em ébano negro, pau preto ou outras madeiras de tonalidades mais escuras e marfim.

Presépio à escala real em Monsaraz

Monsaraz | 2ª a a dom.

O presépio com figuras em tamanho real celebra 21 anos de existência nas ruas de Monsaraz. Até ao dia 6 de janeiro, quem percorrer as ruas da vila medieval pode passear ao lado das figuras do presépio, como os Reis Magos ou o Menino Jesus, que estão colocados no Castelo.

Pelas galerias da Capela dos Ossos

Évora | 2ª a dom.: 9h-17h

Após a requalificação da Igreja de São Francisco, foram abertas ao público as galerias superiores sobre as capelas laterais. Seguindo a espiritualidade franciscana, aí se encontram expostos os presépios da grande coleção particular do Major-General Fernando Canha da Silva e da sua esposa D. Fernanda Canha da Silva. Nas duas galerias, podem ver-se umas centenas de presépios nacionais e internacionais de inúmeros artesãos, variadas composições e diferentes materiais.