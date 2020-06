Encontro com o Biólogo

Lisboa | 7 a 21 jun.

O Jardim Zoológico está a desenvolver uma atividade gratuita e interativa para toda a família: “Encontro com o Biólogo” é um conjunto de sessões que procuram, ao longo de 40 minutos, abordar diferentes temáticas relacionadas com a conservação da biodiversidade. “Alerta: Clima nos Extremos” é o tema do próximo dia 7.

Do centro interpretativo ao skate parque

Mafra | 2ª a Dom

Integrado na malha urbana da Venda do Pinheiro, o Parque Ecológico e Intermodal da Venda do Pinheiro alia a preservação do ambiente ao lazer e à mobilidade. Contempla espaços para a realização de atividades ao ar livre e equipamentos desportivos.

Dino Parque já abriu ao seu público

Lourinhã | 2ª a dom.

O parque de dinossauros mais famoso do País volta a abrir ao público no próximo dia 20 de maio. Para tal, estão a ser preparadas um conjunto de medidas de controlo que vão garantir a segurança de todos os visitantes e colaboradores. O maior museu ao ar livre em Portugal, inclui quatro percursos correspondentes a épocas importantes da História: o fim do Paleozóico, o Triásico, o Jurássico, o Cretácico e o mais recente Monstros Marinhos. Aproveite o voucher Sapo.

Uma visita recheada de conhecimento

Lisboa | 3ª a 6ª

Com a vida a desconfinar, aproveite para visitar o Pavilhão do Conhecimento em família. “Explora”, “Módulos em Fuga”, “Pum! A vida secreta dos intestinos”, “Tcharan! Circo de experiências” são algumas das exposições que pode visitar. Aproveite o voucher Sapo.

A volta ao Portugal dos Pequenitos

Coimbra | 2ª a Dom.

-o Portugal dos Pequenitos, situado em Coimbra, é um lugar cheio de magia e de encanto, precursor dos parques temáticos hoje existentes e dedicados às crianças. Esta grande obra, idealizada e construída pelo Professor Dr. Bissaya Barreto, apresenta uma escala de construção feita à medida das crianças que aprendem brincando, deliciando-se com as casinhas em miniatura percorrendo-as com grande interesse e entusiasmo. Aproveite o voucher Sapo.