Já sabe o que vai fazer com a família no fim de semana? Veja estas sugestões

7 atividades para mães e filhas

Atividades em casa

As mães são umas excelentes aliadas para brincadeiras, conversas e mil e um programas. Neste dia tão especial, nada melhor do que algumas ideias para fazer em casa e aproveitar o Dia da Mãe da melhor maneira com os seus filhos.

Filminhos de maio em ação

Lourinhã | sessão de cinema | 1, 2 mai. | M/4

Em maio os Filminhos Infantis à solta pelo País voltam a marcar presença no videoclube da Zero em Comportamento, e em algumas salas, com oito animações para toda a família. Este fim de semana viajam até à Lourinhã.

Raya e o Último Dragão chegam a Espinho

Espinho | cinema | até 5 mai., 3.ª a 4.ª.: 16h, 5.ª, 6.ª: 16h, 19h; sáb., dom.: 11h | M/6

A aventura de Raya e a sua missão de encontrar o último dragão lendário vai estar em exibição até 5 de maio no Centro Multimeios de Espinho. O novo filme de ação e aventura da Disney que acompanha Raya, uma guerreira solitária, na sua missão de procurar o último dragão lendário, na tentativa de salvar o reino de Kumandra e unir as suas terras.

Branca de Neve sobre ao palco pela Teatroesfera

Queluz | musical | sáb.: 16h, dom.: 11h | M/3

"Branca de Neve" é uma fantasia musical inspirada em contos infantis, intemporais, que cruzam gerações, em que perdura a dicotomia do bem e do mal, do sério e da fábula, do belo e do feio – valores que interpelam o quotidiano infantil tal como o adulto.

Com uma lenda por dia não sabe o Portugal que descobria

Hora do Conto online | 2ª a sáb.: 11h | M/0

Sob o lema "Com uma lenda por dia não sabe o Portugal que descobria" as Bibliotecas Municipais de Lisboa dão início à quinta série de Histórias BLX em formato online. Contadas pelas mediadoras de leitura da Rede BLX, baseiam-se na sua experiência enquanto leitoras e contadoras.

Gostava de receber mais informações sobre este tema? Subscreva a nossa newsletter e as nossas notificações para que nada lhe passe ao lado.