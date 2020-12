Já sabe o que vai fazer com a família no fim de semana? Veja estas sugestões

“Guardador de Sonhos" estreia-se online

Espetáculo online | M/0

Neste mês de Natal, em que a diversão fica por casa, entre momentos em família, a Companhia João Garcia estreia online e gratuitamente o “Guardador de Sonhos”. O espetáculo infantojuvenil pretende levar os mais jovens a pensarem sobre a forma como os sonhos podem curar os maiores flagelos do mundo, ao abordar temas como a poluição, a sustentabilidade e a eliminação das diferenças.

Vozes conhecidas em contos solidários para ver e ouvir no sofá

Hora do Conto | online | 19, 20 dez.: 16h

Depois do sucesso do primeiro fim de semana, o programa de contos solidários de Natal está de regresso nos próximos dias 19 e 20 de dezembro, sábado e domingo. Desta vez, conta com a participação do ator José Fidalgo e da cantora/autora Luísa Sobral. Francisco Garcia será o anfitrião desta iniciativa que acontece via Zoom e Facebook da Mimosa, às 16h.

Percorrer a Lisboa de Bordalo

Região de Lisboa | exposição online

A Lisboa em que Bordalo viveu foi uma cidade em profunda evolução, acompanhando as novas tecnologias, as exigências da burguesia, as regras de conforto e salubridade e as modas que a Europa impunha. Através de uma visita virtual conheça a Lisboa de Rafael Bordalo Pinheiro, o grande cenário onde Bordalo se movimenta e o pano de fundo de grande parte da sua obra.

Dezembro com Filminhos Infantis à solta

Todo o País | sessão de cinema

Os Filminhos deste mês começam com as divertidas aventuras de um pássaro migrador que se perde dos companheiros, para depois conhecer a lengalenga de uma panqueca que voou pela janela. Conheça as outras curtas no Videoclube da Zero em Comportamento ou, no sábado de manhã, em Tomar.

Brinquedos portugueses brilham em Ponte de Lima

Ponte de Lima | exposição temporária | 3ª a dom.: 10h-12h, 14h-18h

O Natal está quase a chegar e, como já vem sendo tradição nesta época, o Museu do Brinquedo Português de Ponte de Lima apresenta mais uma exposição alusiva a esta quadra festiva. “Brinquedos Portugueses na época natalícia” integra uma mostra de brinquedos portugueses da IRMEL - empresa nacional em atividade desde 1966 – que se dedica ao fabrico de um conjunto diversificado de brinquedos, tais como veículos, brinquedos de empurrar, brinquedos de praia e de festa e jogos.

Gostava de receber mais informações sobre este tema? Subscreva a nossa newsletter e as nossas notificações para que nada lhe passe ao lado.