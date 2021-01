Já sabe o que vai fazer com a família no fim de semana em casa? Veja estas sugestões

Circo em casa: Coliseu do Porto em streaming

Porto | espetáculos online | até 31 jan. | M/6

O Coliseu do Porto Ageas vai levar a cultura a casa dos espectadores, apostando numa transmissão do circo, em streaming, até 31 de janeiro. Os melhores artistas e números de acrobacia aérea, ilusionismo, trapézio, clown, mastro chinês, corda bamba, forças opostas, parkour e malabarismo podem ser vistos ‘on demand’, no horário que preferir, aqui.

Brincar a sério com as palavras

Programa | Rádio Zig Zag | M/6

Os mais pequenos podem agora brincar com as palavras, no programa da Rádio Zig Zag. Escrever é divertido e através de algumas pistas, palavras, frases e outros desafios, as crianças vão melhorar a capacidade de ler, de escrever e consequentemente de falar.

Era uma vez... Um ano novo para aproveitar

Conto online | 24 jan.:11h | M/3

Domingo é dia de ouvir um conto online com os Dominguinhos do Mar Shopping Algarve, sem sair de casa e no quentinho do seu lar. Os “Dominguinhos” de 24 de janeiro do MAR Shopping Algarve são um conto infantil sobre o tempo e sobre o novo ano pela frente.

Teatro Biombo: Cultura para bebés e crianças me cena em casa

Espetáculos online | 0-6

Que tal um espetáculo online para ver em família? Esta é a proposta de entretenimento do Teatro Biombo que vai levar até si o melhor do teatro para bebés, na sua sala de estar. Na compra do bilhete-vídeo, fica com acesso ao espetáculo através de uma plataforma online. “Piu” e “Lagartinha” são os espetáculos disponíveis.

Oficina do Platão

Workshop online | 23 jan.: 15h-16h | 9-12

A Oficina do Platão convida as crianças a parar para perguntar, investigar e responder. De forma lúdica, vão trabalhar o pensamento crítico e o pensamento criativo, de forma colaborativa. É já no dia 23, via Zoom.

