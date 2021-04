A Páscoa num palco virtual

Atividades lúdicas e pedagógicas | online | 3 abr.: 15h | M/3

"Prepara a tua Páscoa" é um evento interativo, que acontece no dia 3 de abril, na plataforma Live Stage Ticketline, que junta a magia de um espetáculo musical às dinâmicas de aprendizagem de um workshop de culinária. Neste Workshow, os miúdos vão aprender uma receita de cupcakes deliciosa, ao mesmo tempo que conhecem uma nova aventura da Capuchinho Vermelho.

Alerta astrónomos de palmo e meio

Monsaraz | astronomia | sáb.: 16.30h | 6-14

Todos os sábados à tarde, das 16.30h às 17.30h, o Observatório do Lago Alqueva realiza atividades para crianças, em que os pequenos cientistas aprendem mais sobre Ciência e Astronomia, de forma divertida, num ambiente descontraído.

Vamos aprender a ilustrar!

Porto| oficina | 3 abr. | 6-10

A arte e os seus artistas vão tomar conta da Biblioteca Municipal Almeida Garret, a partir de uma oficina de ilustração com a ilustradora Bárbara Rocha. uma atividade para crianças entre os 6 e os 10 anos.

Para pensar como Platão

Workshop | online | 3 abr.: 11h-12h, 15h-16h | 9-12

Ponha as crianças a pensar com o projeto filocriatividade através de uma oficina de filosofia. No dia 3 de abril, os mais pequenos vão tornar-se verdadeiros filósofos como Platão. Esta oficina convida as crianças a parar para perguntar, investigar e responder. De forma lúdica, vão trabalhar o pensamento crítico e o pensamento criativo, de forma colaborativa. A oficina acontece via Zoom.

Criar em família

Atividades lúdicas e pedagógicas | online | 5ª a 3ª: 15.30h-16.20h | M/4

A Stellaria tem oficinas para pôr toda a família a trabalhar. Para os próximos tempos pode contar com a oficina online "Uma hora por dia" - uma atividade STEAM (=STEM+A, i.s. ciência, tecnologia, engenharia, matemática, e arte), que acontece, entre outros dias, aos sábados e aos domingos, das 15.30h às 16.20h, via Zoom ou Skype.

Todos os dias há um tema diferente para aprender e consolidar conhecimentos e competências de forma divertida, em família, com materiais que geralmente se encontram facilmente em casa e que incitam a sustentabilidade e preocupação ambiental. Exemplos de temas: cromatografia em papel, códigos binários, vulcões, constelações, o berço de Newton, moinhos de vento, entre outros.

