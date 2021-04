Já sabe o que vai fazer com a família esta semana? Tome nota destas 5 sugestões

Parque renovado

5 abr. | brincadeira

O Parque Infantil do Centro de Interpretação do Monsanto foi renovado com Corkeen, a solução inovadora, ecológica e sustentável para os pisos de espaços de jogo, lazer e recreio. A obra integra o programa Lisboa Capital Verde Europeia 2020. Vale um bocadinho de brincadeira depois das aulas?

Uma lenda por dia não sabe o Portugal que descobria

6 abr.: 11h | hora do conto

As Bibliotecas Municipais de Lisboa estão a promover, de segunda a sábado, às 11h, uma hora de leitura online para as crianças descobrirem Portugal através de lendas. Sob o lema "Com uma lenda por dia não sabe o Portugal que descobria", esta é a quinta série de Histórias BLX em formato online.

A Ilha do Panda

7 abr.: 7.45h, 14h, 17h, 19.45h | televisão

Em abril, o Canal Panda comemora 25 anos e para celebrar a data, preparou muitas novidades. "A Ilha do Panda”, a maior produção de sempre do Canal Panda, estreiou a 1 de abril, às 19.45h, contando, pela primeira vez, com a participação especial do “Panda e os Caricas”: a Pipa, a Clarinha, o Pedro e o Matias. Esta produção, que tem a Tapada de Mafra e a Arrábida como cenário, tem exibição de segunda a sexta-feira, às 7.45h, 14h, 17h e 19.45h e aos sábados e domingos, às 10.30h e 18.15h.

A importância do brincar em debate

8 abr. | workshop

É inegável a importância do brincar no desenvolvimento social, emocional e cognitivo da criança. No entanto, as crianças têm cada vez menos tempo para brincar, devido à sobrecarga de atividades extracurriculares e trabalhos escolares. Saiba tudo sobre este tema num workshop organizado pela Reconstruir - Psicologia & Desenvolvimento Pessoal.

Animação com Recortes

9 abr. | oficina

A Cinemateca Júnior está preparada para transformar a sua casa numa oficina de stop motion! Para tal, basta seguir os tutoriais e cada passo. No final, partilhe e ganhe bilhetes.

Gostava de receber mais informações sobre este tema? Subscreva a nossa newsletter e as nossas notificações para que nada lhe passe ao lado.