A Maior Exposição Europeia feita com peças lego está na Cordoaria Nacional

26 out.: 10h-20h | exposição | M/0

Mais de 100 construções surpreendentes com 5 milhões de peças LEGO®, 2 mil m2 de superfície, zona de diversão e 10 camiões de peças e equipamentos fazem desta a maior exposição europeia de modelos feitos com peças LEGO. A não perder na Cordoaria Nacional, de 24 de outubro até 21 de março.

Festival Vistacurta: O Peculiar Crime do Estranho Sr. Jacinto

27 out.: 21.30h | cinema | M/6

Este ano, a proposta do festival de cinema de curta-metragens é olhar de uma forma especial para África, com a presença de realizadores Sol de Carvalho, Margarida Cardoso e Billy Woodberry. O ponto de partida para esta competição não é um pormenor, trata-se de todo o cinema associado à região de Viseu, por um lado, e a produção nacional que interpela a temática da interioridade.

Dia Internacional da Animação celebra-se na Cinemundo

28 out.: 10.45h-16.50h | televisão | M/6

A data de 28 de outubro assinala o Dia Internacional da Animação, criado em 2002. Porque muito bom cinema, dentro do género, foi feito para lá das fronteiras do Estados Unidos, o Canal Cinemundo festeja com uma seleção de cinco filmes europeus premiados que vão levar toda a família por histórias tocantes e aventuras inesquecíveis.

Trolls: Tour Mundial em estreia nos cinemas

29 out. | cinema | M/6

A sequela da animação de 2016 traz de volta os super otimistas Trolls, mas desta vez o mundo deles está prestes a tornar-se bastante maior e barulhento. Como é que os Trolls se vão safar?

Espetáculo “Mythos” pelo Teatro Extremo

30 out. | teatro | M/6

Uma conferência sobre a Mitologia. Este é o ponto de partida que leva três personagens a fazer uma “viagem” em tom de comédia, em demanda da curiosidade e da imaginação universal, glosando os mitos universais e urbanos para expor a condição humana na nossa sociedade contemporânea.

Halloween nos Oceanos Assombrados a Norte

31 out.: 10h-18h | visita | M/0

O dia mais assustador do ano está a chegar e o Sea Life Porto preparou uma celebração muito especial para os seus visitantes. Entre o Doce e Travessura e uma visita com as crianças mascaradas a rigor, serão dois dias especialmente açucarados e assustadores. Uma sugestão perfeita para desfrutar de dois dias em festa com as crianças e em família.





Espetáculo “Mapa” no primeiro Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica

1 nov.: 11h | festival | M/6

De 30 de outubro a 1 de novembro, o FITEI - Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica apresenta, pela primeira vez, O MEU PRIMEIRO FITEI, um mini-festival dedicado ao público mais novo e às famílias. A primeira edição acontece no Teatro Helena Sá e Costa, no Porto, com os espetáculos “Coexistimos” e “Mapa”.

Gostava de receber mais informações sobre este tema? Subscreva a nossa newsletter e as nossas notificações para que nada lhe passe ao lado.