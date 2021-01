Já sabe o que vai fazer com a família esta semana? Tome nota de uma sugestão para cada dia

Aqui há Gato: atividades cheias de histórias

25 jan. | online| hora do conto | M/0

Em janeiro, a Livraria Aqui Há Gato vai chegar a sua casa, com horas do conto, teatro de fantoches e oficinas artísticas online. De segunda a sexta-feira, pode contar com “Bom dia Histórias”, às 7h e Hora do Conto em Direto, às 21h.

Lisboa de Bordalo: histórias desenhadas

26 jan. | online | exposição | M/0

A Lisboa em que Bordalo viveu foi uma cidade em profunda evolução, acompanhando as novas tecnologias, as exigências da burguesia, as regras de conforto e salubridade e as modas que a Europa impunha. Através de uma visita virtual conheça esta cidade.

Filminhos Infantis a abrir o primeiro mês do ano

27 jan. | online | sessão de cinema |M/4

Para começar com pé direito, os Filminhos dão as boas-vindas a 2021 com uma curta acerca de um pai que acha que o seu filho já é suficientemente crescido para sair de casa. Os filminhos de janeiro apresentam ainda um maravilhoso filme sobre a amizade, entre muitos outros.

A importância da água na sociedade medieval

28 jan.: 18.30h | webinar | M/6

No próximo dia 28 janeiro, participe de um webinar no Facebook sobre a importância da água em tempos medievais, com a intervenção de duas reconhecidas medievalistas portuguesas: Isabel Freitas e Manuela Santos Silva.

Espetáculo “Só Eu Escapei”

29 jan. | espetáculo Online | M/12

O Teatro Aberto, tal como outros teatros foi forçado a fechar, mas a imaginação e capacidade de reinventar continua em ação. Por isso, o espetáculo “Só Eu Escapei” vai passar a ser visto em vídeo e ouvido em podcast, no Youtube, Facebook e Spotify.

