Já sabe o que vai fazer com a família esta semana? Tome nota de uma sugestão para cada dia

21 dez.: 19h | conferência online | M/0

No dia 21 de dezembro, o psiquiatra Júlio Machado Vaz e o patologista Manuel Sobrinho Simões serão os oradores da Conferência de Natal da Ciência Viva, marcada para as 19h, no Teatro Nacional São João, Porto. A sessão presencial já se encontra esgotada, mas pode assistir a transmissão online em www.cienciaviva.pt e Antena 1.

Sessões Conversas com Barriguinhas

22 dez.: 14h | workshops online

No mês de dezembro, as Conversas com Barriguinhas têm novas sessões online dedicadas a ajudar os futuros papás a preparar a chegada do seu bebé. Nestas sessões será possível participar numa aula de yoga, aprender os benefícios da massagem do bebé, falar sobre violência obstétrica, receber dicas de uma Nutricionista para passar um Natal mais saudável, dicas de prevenção de risco de morte subida e cuidados ao recém-nascido, entre muitos outros temas.

Ponte de Lima: brinquedos portugueses na época natalícia

23 dez.: 10h-12h, 14h-18h | exposição | M/0

O Natal está quase a chegar e, como já vem sendo tradição nesta época, o Museu do Brinquedo Português de Ponte de Lima apresenta, até 31 de janeiro de 2021, mais uma exposição alusiva a esta quadra festiva.

Natal em frente à TV

24 dez.: 11.30h-21.10h | cinema | M/0

Na véspera de Natal, o Canal Cinemundo apresenta um especial inteiramente dedicado às festividades. A partir das 11.30h, entre no verdadeiro espírito desta quadra e deixe-se contagiar por uma programação que vai aliar muito humor à magia própria de um dos dias mais especiais do ano.

Soul encanta na Disney +

25 dez. | estreia | M/0

O novo filme de animação da Disney Pixar conta a história do professor de jazz Joe Gardner, que vai parar por acidente ao “The Great Before”, um lugar fantástico onde as novas almas adquirem a sua personalidade antes de iniciaram a sua viagem na Terra. No processo, acaba por descobrir as respostas a algumas das questões mais importantes da vida. Estreia dia 25 de dezembro na plataforma.

A magia de Luis de Matos #Conectados

26 dez.: 11h | espetáculo | M/6

A magia vai acontecer no palco, na plateia e em casa, num espetáculo 100% original, para toda a família, dentro e fora do teatro. Luis de Matos #Conectados vem para deslumbrar no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, no Convento de São Francisco, em Coimbra, e no Coliseu Porto Ageas.

A Casinha de Chocolate - O Musical

27 dez. | teatro online | M/3

Este Natal, a GrowUp Eventos apresenta o espetáculo A Casinha de Chocolate - O Musical através da plataforma streaming da Ticketline. Ao comprar um bilhete de 8€ para toda a família, pode ver o espetáculo sempre que quiser até ao dia 6 de janeiro.

