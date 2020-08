Museu do Dinheiro dá Troco por trocas na Rádio Zig Zag

Série | 17 ago. | M/0

O Museu do Dinheiro e a Rádio Zig Zag juntaram-se numa parceria que leva até aos mais novos vários episódios que, de forma descontraída e educativa, ensinam a História do dinheiro e como lidar com ele atualmente.

Em episódios com cerca de dois minutos, miúdos e graúdos vão aprender tudo sobre o dinheiro. Basta aceder à Playlist do programa “Troco por Trocas” e escolher um dos muitos episódios lá disponíveis.

Ateliês de Música no verão

Oficina | 18 ago.: 10h (0-3), 11h (3-6) | 0-6

A Academia de Música de Telheiras propõe para o mês de agosto quatro ateliês online imperdíveis para bebés e crianças dos 0 aos 6 anos. Para o dia 18, há música criativa: pinturas, exploração sonora e improvisação são os elementos chave deste ateliê super divertido. Os ateliês são ministrados online, via videoconferência.

MAAT promove oficina de robótica

Oficina | 19 ago.: 10h-13h | 9-13

O maat organiza “Ambientes no maat” - oficina de robótica para crianças para as ajudar a compreender o meio que as rodeia. Nesta oficina, as crianças aprendem a construir um robô que as faz percorrer os diferentes espaços do maat. O desafio é criar máquinas capazes de perceber a luz, o som e a temperatura do Museu.

Museu da Quinta de Santiago aberto até à meia noite

Visita teatralizada | 20 ago.: 21.30h | M/6

O Museu e os jardins da Quinta de Santiago recebem, em agosto e setembro, espetáculos e visitas teatralizadas que vão surpreender toda a família, mas principalmente os miúdos. No dia 20 de agosto, acontece uma visita realizada por uma personagem que outrora trabalhou na Casa dos Santiago como Cozinheira: Maria das Dores. A atividade é grátis, mas sujeita a reserva.

Summer Digital Race

Desporto | 21 ago. | M/0

A Summer Digital Race é um conceito inovador que permite que qualquer pessoa em qualquer parte do mundo possa participar. Pode ser feita a correr ou caminhar qualquer distância ou fazer qualquer tipo de desporto como ciclismo, ginástica, karaté… A ideia é fazer desporto e pode ser o que estiver mais confortável em fazer. Sempre com segurança e respeitando as restrições de cada país.

Jogos romanos: uma questão de sorte?

Oficina | 22 ago.: 15.30h | M/6

Nas ruínas romanas, nos becos, nas escadinhas, nas ruas dos bairros históricos, voltados para o rio ou à sombra dos jardins, aventure-se e explore, em família, a cidade, o seu património e as suas tradições. Lugares por descobrir, dois mil anos de história para conhecer e admirar.

Família Addams ou uma família bem sui generis do cinema

Cinema | 23 ago.: 13h, 21.30h | M/6

Com as vozes de Filomena Cautela, Renato Godinho e Sónia Tavares, na versão Portuguesa e de Oscar Isaac, Charlize Theron e de Chloë Grace Moretz, na original, “A Família Addams” é o filme de Halloween deste verão.

Divertida, excêntrica e absolutamente icónica, A Família Addams vai redefinir o que significa ser um bom vizinho, dia 23 de agosto, domingo, às 13h em versão Portuguesa e às 21.30h, em versão original, em exclusivo no TVCine Top.