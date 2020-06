“O que é que a ópera tem?”

Série | 8 jun.: 12h | 6-12

O Teatro Nacional de São Carlos apresenta uma série semanal, para crianças dos 6 aos 12 anos, sobre o seu Teatro, a Orquestra Sinfónica Portuguesa e o Coro do Teatro Nacional de São Carlos e, mais genericamente, sobre o universo da ópera e da música clássica. Tudo numa conversa entre três amigos.

Espetáculo “Alice – O Musical”

Teatro | 9 jun. | M/0

Este ano, a ADN de Palco desejou um feliz Dia da Criança aos mais pequenos de uma forma original, através das personagens da mais recente produção “Alice – O Musical”. Este é o primeiro espetáculo ADN de Palco com interpretação em Língua Gestual Portuguesa, a fim de incluir também a Comunidade Surda e promover acessibilidade. Para famílias e amigos, todos são convidados a usufruir de um momento cultural e divertido

Poemário no CCB

Leituras | 10 jun. | M/3

O Poemário, pelo Centro Cultural de Belém, é um conjunto de 12 poemas audiovisuais disponibilizados em três fases. Todas as semanas, à quarta-feira até 10 de junho, são acrescentados quatro novos vídeos ao Poemário, uma "prateleira" de poemas diferentes, emanando do universo criativo da Companhia de Música Teatral e da relação que tem tido com a Fábrica das Artes.

Todos a construir um "robô esquiador"!

Oficina | 11 jun.: 10.30h | | M/6

O projeto Robótica para Todos, do Torres Vedras LabCenter, convida os miúdos, a partir de casa, a participar em pequenas oficinas virtuais. Construir um “robô esquiador é uma delas.

Histórias em Família

Passatempo | 12 jun. | M/0

“A história que acaba bem. A história que acaba assim-assim. A história que acaba mal” leva os pequenos e grandes leitores a porem a sua criatividade e livre arbítrio à frente da história e assim decidir o seu destino. Participe no passatempo, que resulta de uma parceria entre a Estrelas & Ouriços e Marco Taylor, e ganhe este livro em que é o leitor que decide como acaba a história.

Luis de Matos Drive-in

Espetáculo de magia | 13 jun.: 22h | M/0

Luis de Matos estreou, em Ansião, um espetáculo apresentado sozinho, interativo e desenhado para acontecer num parque de estacionamento. O conceito de ver filmes ao ar livre dentro do próprio carro ficou muito na moda por volta dos anos 50 em terras norte americanas. Parece que voltou a ganhar força com o contexto atual de isolamento social e Luis de Matos prepara par apresentar o primeiro espetáculo de magia neste formato.

Concertos para bebés em casa: “Embalos da Luísa” (Sobral)

Espetáculo musical | 14 jun.: 10.30h | 3m-3

A nova programação dos concertos online para bebés da Musicalmente já está disponível. Os mais pequenos vão estar no conforto do seu lar com as melhores melodias. Os domingos em família vão ser ainda mais especiais e cheios de música.