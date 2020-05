7 dias com os media

Desafio | 4 mai. | M/0

Educar para os media é um dos objetivos da 8.ª edição dos 7 Dias com os Media. Desinformação, fake news e cibersegurança são os temas que, pela sua atualidade e relevância, se impõem como tónica desta edição. Saiba como participar!

Leituras ao ouvido pela Casa Fernando Pessoa

Leitura | 5 mai. | M/0

Para os mais distantes das redes sociais, a Casa Fernando Pessoa e EGEAC, numa chamada telefónica, aproxima as pessoas à poesia, através de um simples telefonema. Inscreva-se!

Visitas virtuais pelo Museu do Dinheiro

Museu | 6 mai. | M/0

O Museu do Dinheiro está fechado, mas quer levar até si um pouco do museu e da história do dinheiro. O convite é feito a todos os visitantes remotos para (re)visitar a antiga igreja de S. Julião, a ver um vídeo sobre as unidades monetárias de Portugal e a testar os seus conhecimentos sobre o euro.

Em maio há Filminhos à Solta pelo País

Cinema | 7 mai. | M/4

As salas de cinema continuam temporariamente encerradas, mas a Zero em Comportamento leva mais uma vez os Filminhos Infantis até à sua casa, assim como outras curtas e longas metragens do seu catálogo do seu novo Video Clube. Na primeira animação, uma casa arranca as suas estruturas e segue viagem, abandonando o único espaço que alguma vez conhecera. Conheça os restantes.

Ateliê cesta em tecido

Workshop | 8 mai. | M/4

Os workshops do Clube de Costura do Alegro Alfragide vão decorrer duas vezes por mês. O próximo tema vai ser dedicado à criação de uma Cesta em Tecido.

“Isto não é o Pinóquio” no online

Teatro | 9 mai.: 17h | M/6

O Teatromosca desenvolveu um conjunto de criações originais para a transmissão online, em direto, a que intitula de QuarentenAntena: Emissões de Emergência. São um conjunto de oito espetáculos para os públicos infanto-juvenil e geral, com uma estreia por semana, até o final de maio. “Isto não é o Pinóquio”, é a escolha para 9 e 10 de maio, pelas 17h.

Histórias com emoção

Hora do Conto | 10 mai.: 16.30h| M/0

No Bairro dos Livros, escritores e contadores de histórias partilham leituras para pequenos e grandes amantes de contos. A Biblioteca Emocional pode ser acompanhada todos os dias no Facebook.