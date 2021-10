O natural está na moda e a natureza apodera-se cada vez mais do interiorismo contemporâneo que é consagrado na sustentabilidade e no minimalismo.

Os acabamentos rústicos, as madeiras nobres e as fibras naturais convertem o lar num refúgio bucólico em plena cidade. A decoração imita a natureza e os móveis evocam bosques e cabanas envolvidas numa vegetação densa.

Banak Importa, marca de fabrico de móveis naturais, deixa-se inspirar por o estilo Forest para lançar a sua colecção NUSA, um conjunto de móveis fabricados à mão em madeira de teca para toda a casa.

O estilo Forest triunfa no quarto com complementos decorativos e funcionais que combinam madeira e algodão entrançado como no descalçador Nusa, um móvel artesanal que adiciona um toque de calor na divisão mais íntima da casa.

E para a cama, a cabeceira Nusa de 162cm de largura e 120cm de altura, com as barras de madeira teca alinhadas, fará com que o quarto pareça uma cabana no meio de árvores, onde os pormenores dos entrançados de algodão branco completam a atmosfera idílica própria do estilo Forest.

Estilo Forest no quarto créditos: Banak Importa

Ambientes orgânicos e estilizados, dominados pela luz do sol e o calor natural da madeira que convida a viver num ritmo pausado. Desde o hall de entrada até à sala, o estilo Forest protagoniza um regresso ao essencial, onde cada detalhe adquire, numa atmosfera de gosto minimalista, uma grande importância estética.

Decoração para a entrada, mesas auxiliares para o sofá, cabides que imitam árvores, almofadas, espelhos e cestos em fibras naturais. Em toda a casa triunfa uma simplicidade autêntica com um toque selvagem que renuncia a grandes ornamentos para se deixar inspirar diretamente pela irregularidade da natureza.

créditos: Banak Importa

Numa estética onde prima o essencial, as paredes brancas fazem com que a cor natural da madeira teca se destaque quando conjugada com as cores que complementam as peças têxteis e de decoração.

O resultado é um ambiente refinado e elegante que estreita vínculos com uma paisagem agreste convertido numa fonte de inspiração e relaxamento.