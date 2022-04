Inês Gaya, especialista em cura emocional, lança podcast sobre alimentação, natureza e saúde

Apresentado pela especialista em cura emocional, Inês Gaya, este podcast terá um total de 40 episódios sobre temas como natureza, saúde e alimentação. O projeto, com audio e imagem, será divulgado nas plataformas digitais da Inês Gaya, nomeadamente no IGTV, Youtube e Spotify.

Cada episódio (com a duração de 12 minutos) será lançado semanalmente e contará com a presença de um convidado relacionado com o assunto em questão. No final de cada conversa, a host dará a conhecer as melhores sugestões de produtos, como livros e artigos sustentáveis, alinhados com os temas e propósito do projeto.

O primeiro momento está disponível a partir de hoje e conta com a participação de Mário Caetano, coach e palestrante inspirador, que se junta a Inês numa conversa sobre Desenvolvimento Pessoal.

Os temas em destaque para os próximos meses serão: Saúde e Bem Estar (maio); Educação Consciente (junho); Espiritualidade (julho); Natureza e Sustentabilidade (agosto); Hábitos e Alta Performance (setembro); Alimentação Consciente (novembro); Amor e Auto Cuidado (novembro);, Equilibrio das Emoções (dezembro).