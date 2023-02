Hyatt Regency Lisboa. Um hotel mesmo em frente ao rio Tejo é um luxo na cidade

Lisboa está na moda, Portugal está na moda. A onda de interesse turístico continua a tomar o país, e Lisboa continua ao leme. Quando algo está na moda, há que marcar presença. É assim que se dá a chegada de uma das maiores cadeias mundiais de hotéis à capital, a Hyatt.

Mesmo em frente ao rio, o Hyatt Regency Lisboa é um edifício que não passa despercebido na zona de Belém, em forma de U. Com uma oferta de 204 quartos, com tipologias desde os mais simples Queen às mais imponentes Regency Suites com três quartos, o minimalismo mistura-se com influências contemporâneas (e com os descobrimentos portugueses), numa decoração em tons azul e madeira que cumpre os requisitos a que se propõe: luxo, ou não fosse um empreendimento de cinco estrelas.

Exemplo de uma das salas da suíte. créditos: Divulgação

Nas suites, que são 105, é mesmo possível esquecermo-nos que estamos num hotel e pensar que se trata do condomínio da nossa casa, onde nem as máquinas de lavar loiça e roupa são esquecidas. Aqui o que não falta é espaço. Sejam nos quartos que começam nos 35 m2 até às suites que podem ter perto de 185 m2. Preparado para receber famílias, mas também para estadias longas, o hotel tem beneficiado, por agora, dos muito falados nómadas digitais, que aqui encontraram um lugar. A própria inauguração do hotel, em novembro de 2022 chegou a tempo da Web Summit e só esse facto funcionou a seu favor. “Não foi algo pensado anteriormente, mas que agora estamos a ter em consideração”, afirma Margarida Fidalgo, Marketing & Communication Specialist do Hyatt Regency Lisboa.

As tarifas, para o mês de março, começam nos 216€, nos quartos standard, e 310€, nas suítes.

Espaços comuns do hotel. créditos: Divulgação

Os espaços comuns do hotel estão preparados para receber quem quiser trabalhar out of office ou fazer uma reunião mais informal, mas num espaço que seja acolhedor e com os serviços necessários. Pontos para o facto de ser um lugar com muita luz natural. O hotel dispõe de três salas de reuniões que podem ser convertidas numa única sala, com maior capacidade, e outras duas salas mais pequenas.

Há o restaurante Viseversa, a lembrar os grands cafés parisienses, um all day dinning onde se servem os pequenos-almoços, almoços e jantares e com uma carta de cocktails para experimentar num final de dia. Acima do restaurante está o Vista, um espaço multiusos que tanto pode ser usado para um momento de descontração como de espaço para uma reunião ou um evento privado, com vista para jardim privado do hotel, onde nos esquecemos que estamos a dois passos da frenética Avenida da Índia e da movimentada Rua da Junqueira.

Viseversa créditos: Divulgação

A área de bem-estar conta com um spa de assinatura, um ginásio e um restaurante de comida saudável, o Zest, como já relatámos aqui.

Há ainda espaços em desenvolvimento, como o rooftop que se vai chamar Icon, com previsão de abertura em abril, e um restaurante mais pequeno que o Viserversa, que vai servir apenas jantares, mas cujo conceito ainda está em construção, como nos explicou a Marketing & Communication Specialist.

Uma experiência personalizada, o sonho em qualquer hotel

O minimalismo da decoração transpõe-se de certa forma a outras áreas do hotel, como a receção. Ao contrário das grandiosas receções de outros tempos, no Hyatt Regency Lisboa esse espaço quase passa despercebido. “Não gostamos de ter muitas pessoas a fazer o ato do check-in. Quando isso acontece convidamos as pessoas para ficarem num dos nossos corners, a apreciarem uma bebida, para terem uma experiência mais personalizada. Mais vale esperar, num modo conforto, do que estar a aguardar numa fila, apesar de tentarmos ser céleres no ato do check-in”, afirma Margarida Fidalgo, que ganha no ponto de vista: não há quem goste de filas.

Na área de receção do hotel há também à disposição água aromatizada que podemos degustar enquanto esperamos ou enquanto trabalhamos, que vai mudando todos os dias. No nosso caso, a combinação de limão e canela, disponível na nossa visita foi uma escolha vencedora.

Comprovamos a grandiosidade dos espaços. A suite que nos é atribuída é tão grande como um apartamento T1, com áreas desafogadas, sala com mesa de refeições, que pode também servir como mesa de trabalho, cozinha completamente equipada (com máquina de café Lavazza, máquina de lavar loiça e roupa, placa, frigorífico e micro-ondas) e casa de banho com o duo box de chuveiro e banheira e espelhos com uma certa componente tecnológica, num apelo à modernidade que um hotel recentemente inaugurado pode oferecer.

As generosas varandas convidam a ficar, com vista para o Tejo e para um dos ícones da capital, a Ponte 25 de Abril. E apesar de estarmos mesmo perto da uma das Avenidas mais movimentadas da cidade, há um certo silêncio no quarto. Não a 100%, mas nada que incomode, tendo em conta a localização. Falando nesse ponto, o hotel encontra-se numa zona da cidade que foge do epicentro turístico, mas a dois passos de Belém e numa rua onde passa o elétrico 15, caso queiramos viver essa experiência.

Mas se somarmos todos os seus serviços – restaurantes, spa, ginásio, espaços de trabalho e lazer –, aliado ao facto de todos os espaços serem bastante desafogados, sentimos que estamos dentro da nossa própria cidade, como que um casulo dentro do estilo de vida citadino. E poucas razões nos podem querer levar a sair dali.

O SAPO Lifestyle esteve no Hyatt Regency Lisboa a convite do hotel.