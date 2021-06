Para celebrar o êxito do eDreams Prime, o primeiro serviço de subscrição de viagens do mundo que atingiu um milhão de membros, a eDreams anuncia a primeira edição dos “Prime Days”. Durante 48 horas - entre 16 e 17 de junho -, a empresa celebrará um evento virtual no qual os membros do programa terão acesso a ofertas especiais adicionais e exclusivas para as suas viagens. Poderão, assim, reservar milhares de viagens e alojamentos em todo o mundo com os preços mais competitivos do mercado.

O “Prime Days” - festival virtual de descontos de viagens - acontece num momento crucial para os consumidores, com a temporada de verão à porta, período que marcará o início da recuperação do setor, à medida que os planos de vacinação avançam e as restrições às viagens são levantadas. O evento ambiciona, assim, satisfazer a grande procura acumulada por viagens após o confinamento, tornando este regresso ainda mais acessível através desta maratona de descontos exclusivos.

O que é o eDreams Prime?

É o primeiro programa online de subscrição de viagens, que acaba de ser lançado em Portugal e permite aos membros aceder a ofertas com os preços mais baixos. Após um crescimento de 58% no último ano, atingiu agora o seu primeiro milhão de subscritores. Por apenas 54,99€ por ano, os membros Prime beneficiam de muitas vantagens, incluindo descontos garantidos em todos os voos e de até 50% no alojamento. Em média, os viajantes economizam 250€ por viagem (poupança média por férias, incluindo estadia de uma semana e voos de ida e volta para dois passageiros), reservando através deste programa. Todos os membros têm também acesso a uma linha direta e dedicada de apoio ao consumidor que funciona 24/7.