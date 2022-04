O Zoo Santo Inácio estende, a partir de hoje, o horário de visitas. Localizado em Avintes, em Gaia, a apenas 10 minutos do centro do Porto, o maior e mais verde jardim zoológico do norte do país abre às 10h00 e, até 15 de outubro, funciona com o horário de verão, encerrando as portas apenas às 19h00. A partir desta segunda-feira, os amantes da natureza passam, assim, a ter mais tempo para explorar os 15 hectares desta popular atração turística.

As bilheteiras encerram às 18h00, pelo que, a partir dessa hora, o espaço deixa de receber visitantes. No final de 2020, o Zoo Santo Inácio acolheu oito antílopes-cervicapras, três suricatas e uma zebra, uma dúzia de mamíferos que veio fazer companhia aos 600 animais de 200 espécies que vivem na propriedade. Além de rinocerontes-brancos-sul-africanos, há araras, búfalos-aquáticos-asiáticos, lémures, pitões, tigres, girafas e leões.

Inaugurado em 2000, o Zoo Santo Inácio dinamiza um programa de preservação de espécies animais ameaçadas. No seu recinto, também acolhe festas de aniversário e visitas escolares e promove campos de férias. O próximo ocorre de 11 a 14 de abril e inclui workshops e atividades lúdicas. Para além da decoração de ovos da Páscoa, o programa inclui ainda a alimentação de lontras e de capivaras na companhia dos tratadores, jogos e jardinagem.