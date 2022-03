É o museu mais visitado do mundo e está interessado em adquirir (mais) quadros de pintores nacionais. "Raramente exibida ou até mesmo identificada nos museus franceses, a pintura portuguesa merece ser mais conhecida", refere um documento interno do Museu do Louvre, a que o Broader/SAPO Lifestyle teve acesso. Elaborado para promover a exposição que o complexo museológico parisiense recebe entre 10 de junho e 10 de outubro, é pródigo em elogios.

"Esta apresentação de uma quinzena de painéis de grande qualidade, emprestados pelo MNAA [Museu Nacional de Arte Antiga], será uma revelação para o público francês. Os visitantes do Louvre poderão descobrir uma pintura refinada e maravilhosamente executada por artistas como Nuno Gonçalves, Jorge Afonso, Cristóvão de Figueiredo ou ainda Gregório Lopes", revela o documento da instituição, que possui poucas obras do renascimento luso.

"A aquisição de quadros portugueses, sobretudo graças à generosidade de mecenas, permitiu-nos enriquecer a nossa coleção de obras desta escola, com um pequeno núcleo de quatro pinturas que vão do século XV ao século XVIII. O departamento de quadros pretende continuar a enriquecer este conjunto, para materializar a vocação universal do museu e fazer face à exigência de apresentar um panorama o mais completo possível da pintura europeia", garante.

"A idade de ouro do renascimento português" é o nome da exposição temporária que a sala 831, localizada no segundo andar da ala Richelieu, recebe entre os dias 10 de junho e 10 de outubro. Os que não tiverem a oportunidade de visitar esta mostra em Paris poderão, todavia, admirar "Portrait de l'artiste", um dos quadros mais populares de Nicolas Poussin, pintor francês que viveu entre 1594 e 1665. A obra será emprestada ao Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa.