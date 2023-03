Para assinalar a Páscoa, o Zoo Santo Inácio vai realizar uma gigantesca caça aos ovos, espalhando três mil ovos pelos mais de 15 hectares do parque zoológico. Durante os dias 7 e 8 de abril, entre as 10h00 e as 17h00, as crianças entre os três e os 12 anos de idade que encontrarem ovos da Páscoa coloridos podem trocá-los por chocolates na entrada do zoo.

Em cada um dos dias da iniciativa, são espalhados 1500 ovos coloridos pelos caminhos do Zoo Santo Inácio. O desafio varia mediante a faixa etária da criança. Dos três aos cinco anos, os pequenos aventureiros são premiados quando encontram cinco ovos da mesma cor. Já as crianças entre os seis e os 12 anos recebem um prémio ao descobrirem dez ovos da mesma cor.

Escondidos nos espaços ao ar livre estão, também, ovos de cor prateada e dourada que garantem prémios especiais. Os ovos prateados equivalem a um coelho de chocolate e os dourados a ovos da Páscoa.

Os participantes têm até às 17h00 para levantar o prémio equivalente aos ovos que descobrirem durante a visita ao mundo animal na entrada do Zoo Santo Inácio. É atribuído um prémio por criança.