“Estadia ao estilo goop com Gwyneth Paltrow” é aquilo que o espera nesta experiência de 24 horas, válida para duas pessoas, criada pela fundadora da goop e tornada realidade pela plataforma Airbnb.

A cidade de Montecito, localizada na Califórnia, foi o local escolhido para acolher este momento revitalizante onde os hóspedes vão poder nutrir corpo, mente e alma. “Quer esteja à procura de um local para uma conexão inesperada ou momento de isolamento e reflexão bem-merecidos, quando aqui ficar espero que esta casa lhe proporcione tanta felicidade como a mim”, pode ler-se no anúncio.

créditos: Stephen Paul

Esta experiência vai realizar-se, nada mais nada menos, do que na casa de hóspedes de Gwyneth Paltrow no dia 9 de setembro. Em termos de comodidades, a propriedade de luxo conta com um quarto com cama de casal, sala de estar, cozinha totalmente equipada e casa de banho com banheira e chuveiro. Este pequeno paraíso dispõe ainda de jardim e piscina.

Para uma imersão completa no universo e estilo de vida goop, os hóspedes vão ter acesso a uma sessão de meditação transcendental guiada e usufruir de um dia de spa com alguns dos produtos de beleza da Goop Beauty. A estadia inclui ainda um “menu nutritivo inspirado na marca” e diversos snacks para ir petiscando ao longo do dia.

créditos: Stephen Paul

Para dar continuidade a este estilo de vida no conforto da sua casa, a anfitriã preparou um conjunto de produtos goop que poderá levar consigo. E a melhor parte? É que a anfitriã vai estar à sua espera para lhe dar as boas-vindas pessoalmente e começar esta experiência revitalizante com o pé direito.

Todos os interessados devem solicitar uma reserva no dia 15 de agosto pelas 18h00 e tentar a sua sorte aqui.