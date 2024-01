A gastronomia representa uma parte importante do certame, assim como a tradicional Torta de Amêndoa Gigante que, com a colaboração da Escola de Hotelaria e Turismo de Vila Real de Santo António, chegará este ano aos 42 metros de comprimento.

Francisco Siopa, Executive Chef do Pena Longa Resort, irá marcar presença em Alta Mora ao longo do evento. Estão reservadas algumas surpresas relativamente à sua participação, mas estará decerto atento à Torta de Amêndoa, bem como às tradições gastronómicas da região, assentes na Dieta Mediterrânica e partilhadas com os visitantes ao longo dos três dias. Francisco Siopa desenvolve há 25 anos trabalho na arte da pastelaria. É ainda professor nas escolas do Turismo de Portugal, dando formação na área da pastelaria e chocolateria.

Das inúmeras atividades propostas ao longo de três dias, de 2 a 4 de fevereiro, destaque para o pedestrianismo: para os participantes que vão a passeio ou para os mais experientes e aventureiros há quatro percursos sinalizados durante o evento com níveis de dificuldade diferenciados: cinco, oito, 11 ou 20 Km.

O lugar à música divide-se em vários géneros e palcos. Nove espetáculos, três palcos em três dias: do Folk à World Music, passando pelo Flamenco, pela música popular ou por registos etnográficos cujos representantes serão o Grupo Etnográfico Amendoeiras em Flor e o Rancho Folclórico do Azinhal» e o Grupo Coral e Etnográfico Vozes de Almodôvar.

Há ainda espaço para as artes performativas com a exaltação do folclore português com Sofia Pimentão, a recriação da “Lenda das Amendoeiras em Flor” pela Associação Satori e o espetáculo “Festival da Art´Ri-te”, encenado pelo CCD de Castro Marim. Na dança, e a representar o território, as “Arutla” do Clube Recreativo Alturense; na vertente internacional, o grupo de dança sevilhana Gracia Diaz.

As crianças não foram esquecidas e haverá animação infantil com pinturas faciais, jogos tradicionais, animais da quinta, passeios de burro e estátuas vivas.

A Associação ¼ Escuro promove uma exposição fotográfica que recorda a edição de 2023 do Festival Amendoeiras em Flor e, ainda os ateliers de pão, cestaria e oficinas de plantação de amendoeiras. Atividades gratuitas, mas de inscrição obrigatória.

Durante o Festival os visitantes têm a oportunidade de visitar o “Mercado de Produtos e Artesanato Local”, que conta com a presença de meia centena de produtores/artesãos. Para além do mercado é possível visitar a “Aldeia do Artesão”, onde é possível contactar com mais de 40 artesãos, a trabalhar ao vivo na recreação de artes/ofícios tradicionais, desenvolvidas pelos nossos antepassados, em contexto real.

O programa está disponível em seis idiomas aqui. A entrada é gratuita para crianças até aos dez anos ou portadores de deficiência, 2€ (11 aos 14 anos), 3€ (maiores de 14 anos) para bilhetes de um dia, e, para os passes de três dias, a gratuitidade mantém-se para crianças até aos dez anos, 5€ (11 a 14 anos) e 7€ (maiores de 14). Os bilhetes podem ser adquiridos no site da iniciativa. A organização disponibiliza ainda transporte gratuito a partir de Altura, Monte Gordo, Vila Real de Santo António, Castro Marim e Monte Francisco.