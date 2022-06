Os finais de tarde animados, à quinta e sexta-feira, estão de regresso à esplanada do Piso 2 do Centro Vasco da Gama, no Parque das Nações com a presença de DJ e uma aula aberta de dança, das 19h00 às 21h00.

Com entrada gratuita, as quintas-feiras (23 e 30 de junho e 7, 14, 21, e 28 de julho), têm o after work garantido por Armstrong Project que leva o seu saxofone para fazer a festa. Já a sexta-feira, também com acesso livre, promete aquecer ao ritmo da salsa e da rumba, entre outras batidas (24 de junho e 1, 8, 15, 22 e 29 de julho).

O After Work dispõe também de um minibar com bebidas e petiscos, como croquetes (1,4 euros) e pão com chouriço (1,6 euros).