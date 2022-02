Esta propriedade situada no distrito histórico de Alcântara, entre o Museu de Arte Antiga e o Museu do Oriente, foi construída em 1901 e remodelada em 2004. Com um pé direito de 4,90m, usufrui de imensa luz natural, graças a duas enormes janelas que proporcionam uma vista privilegiada sobre a Ponte 25 de Abril.

"O excelente isolamento térmico e sonoro é também outra das características a destacar. Dispõe também uma casa de banho de grandes dimensões com duche e área separada", explica a Engel & Völkers em comunicado.

"São vários os detalhes de design que enriquecem o espaço, tais como a posição da área de sono, a parede virada a sul imitando o tijolo e uma lareira perfeitamente funcional. Para complementar, uma mezanine e uma cozinha de espaço aberto, esta última totalmente equipada e orientada para a zona social da casa, também dotada de muita luz natural", acrescenta.

Os arquitetos por detrás da remodelação deste imóvel Raul Abreu e Miguel Varela Gomes aproveitaram ao máximo o seu património industrial para criar um espaço totalmente aberto, com uma mezanine visualmente impressionante que separa as zonas de descanso e de trabalho, e com vigas e colunas acrescentam riqueza em termos de design.

O edifício tem também estacionamento subterrâneo, uma comodidade que, em pleno coração da cidade, assume especial importância, refere a nota.

Localização

A proximidade do rio e do jardim da Tapada das Necessidades, convida a momentos de lazer e a longos passeios no centro da cidade de Lisboa.

Para além disso, este loft beneficia ainda de um excelente acesso a todos serviços como escolas, comércio tradicional e transportes, o que permite uma fácil e rápida deslocação por toda a capital portuguesa.

"Tranquilidade e vistas sobre o rio é o que pode encontrar", conclui o comunicado.