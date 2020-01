Concerto de Reis a Norte

Maia | 5 jan.: 16h

A Orquestra do Conservatório de Música da Maia apresenta-se no Grande Auditório do Fórum da Maia para o tradicional Concerto de Reis. O programa inclui apresentação de repertório para Cordas, para Sopros e uma apresentação final da Orquestra completa.

Era uma vez... em inglês!

Porto | 4 jan., 1º sáb./mês: 15.30h

A partir de dia 4 de janeiro, está marcado o encontro “Once Upon a Time in Porto” na Biblioteca Municipal Almeida Garrett e na Biblioteca Pública Municipal do Porto: o inglês aprende-se através de storytelling até ao final do ano. As aventuras são lidas na íntegra em inglês por professores do British Council que usam gestos ou adereços para reforçar os momentos dramáticos e ajudar na compreensão da história.

Leituras de inverno no Castelo

Lisboa | 5 jan.: 16h

Num serão de leituras de inverno, o Castelo de São Jorge abre portas para contar a “História do Cerco de Lisboa” de José Saramago. Uma leitura encenada deste romance que explora a "verdade histórica" em torno de um "não" que a coloca em causa. Dois tempos: os cruzados do século XII, o revisor Raimundo Silva e sua diretora editorial Maria Sara no século XX.

Árvore de Natal de D. Fernando II

Sintra | até 6 jan.:10h-18h

O Palácio Nacional da Pena pensou em comemorar a quadra natalícia com a reconstituição histórica inédita da árvore de Natal de D. Fernando II − o “ Pinheiro da Pena” − que estará em exposição no Salão Nobre deste monumento até 6 de janeiro, Dia de Reis.

Vamos cantar as Janeiras!

Palmela | 6 jan.: 21h

Para assinalar a Noite de Reis e saudar o novo ano, há grupos que, por esta altura, saem às ruas para cantar as Janeiras. Em Palmela, a festa passa pelos Paços do Concelho ao Largo de S. João, passando pela Praça Duque de Palmela, Rua Hermenegildo Capelo, Largo do Mercado, Junta de Freguesia e sede do Grupo dos Amigos do Concelho de Palmela, com cantares e animação. No Largo de S. João, decorre a atuação final e um momento de convívio, com partilha de bolo rei e Moscatel.